Öztürkler, Azerbaycan Meclis Başkanı'nı arayarak baş sağlığı diledi

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25/12/2024

Öztürkler, Azerbaycan Meclis Başkanı'nı arayarak baş sağlığı diledi

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Azerbaycan Havayolları'na ait bir uçağın Kazakistan'da düşmesi ve yolcuların hayatını kaybetmesi nedeniyle Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova'yı telefonla arayarak  başsağlığı ve geçmiş olsun mesajlarını iletti.

Meclis'ten yapılan açıklamaya göre, Öztürkler, görüşmede Gafarova'ya şahsı nezdinde Cumhuriyet Meclisi'ne mensup milletvekilleri ve Kıbrıs Türk halkının üzüntülerini dile getirerek, iki kardeş ülke olarak sevinçlerde olduğu gibi acı ve elemlerde de bir ve baraber olduklarını söyledi.

Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Öztürkler, yaralılara da acil şifalar temenni etti ve Azerbaycan halkıyla dayanışmalarını ve taziyelerini bildirdi.

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TAGS: Öztürkler, Azerbaycan Meclis Başkanı’nı arayarak baş sağlığı diledi
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