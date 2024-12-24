Öztürkler başsağlığı mesajı yayımladı

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24/12/2024

Öztürkler başsağlığı mesajı yayımladı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye’de patlayıcı üretilen fabrikada meydana gelen patlamada yaşamını yitirenlere rahmet diledi.

Öztürkler, başsağlığı mesajında, Anavatan Türkiye'de Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada meydana gelen patlamada kardeşlerinin hayatını kaybetmesi haberini büyük bir üzüntü ile öğrendiklerini kaydetti.

Öztürkler, “Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allahtan rahmet, aileleri ve tüm Türk milletine başsağlığı diliyorum” dedi.

YAYIN TARİHİ:
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TAGS: haber, kıbrıs
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