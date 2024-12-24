Öztürkler başsağlığı mesajı yayımladı
YAYIN TARİHİ:
24/12/2024
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye’de patlayıcı üretilen fabrikada meydana gelen patlamada yaşamını yitirenlere rahmet diledi.
Öztürkler, başsağlığı mesajında, Anavatan Türkiye'de Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada meydana gelen patlamada kardeşlerinin hayatını kaybetmesi haberini büyük bir üzüntü ile öğrendiklerini kaydetti.
Öztürkler, “Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allahtan rahmet, aileleri ve tüm Türk milletine başsağlığı diliyorum” dedi.
YAYIN TARİHİ: