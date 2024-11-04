Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, yaptığı açıklamada UBP, YDP ve DP’nin 29 milletvekili ile birlikte Meclis'te bulunduklarını belirtti. Öztürkler, “Biz Meclis’i çalıştırmaya geldik. Başbakanımız yeni bir operasyon geçirmesine rağmen yaşanan bu krizden dolayı yanımıza geldi. Kendisine özür diliyorum ve teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Bütçenin sadece hükümetin değil, devletin bütçesi olduğunu vurgulayan Öztürkler, “Bir hukuksuzluğun hukuksuzluk olup olmadığına mahkeme karar verir; görüşler değil. Mahkeme karar vermedikçe bunlar iddiadır. İddialar, ispatlandığı zaman yasallaşır.” dedi.

Meclis Başkanlığı seçiminin sonuçlandığını ve ilan edildiğini söyleyen Öztürkler, “Bize düşen görev, bu noktadan sonra Meclis’i çalıştırmaktır.” şeklinde konuştu.