Öztürkler: “BRTK paha biçilemez misyon üstlendi”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Müdürü Meryem Özkurt ve Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Tokel’i kabulünde, BRTK’nin üstlendiği misyonun Kıbrıs Türk halkının sesi olma ve birlik mücadelesinde paha biçilmez bir değeri olduğunu vurguladı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Müdürü Meryem Özkurt ve Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Tokel, BRTK’nın 61’inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler tarafından kabul edildi. Kurum Müdürü Meryem Özkurt, Öztürkler’i 27 Aralık’ta yapılacak resepsiyona da davet etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler kabulde, BRTK’nin Kıbrıs Türk halkı üzerindeki değerinin paha biçilmez olduğunu belirterek üstlendiği misyonun önemine değindi.

Öztürkler, “BRTK’nin KKTC’nin milli ruhunu ortaya koymasında önemli ve bugünlere gelmemizde çok büyük bir emeği vardır. Gelişen ve dijitalleşen imkanlarla birlikte sesimizi duyurmaya devam ediyorsunuz. Bizler her daim yanınızdayız, nice 61 yıllara.” dedi.

-“BRTK’nin Kıbrıs Türk halkının bugünlere gelmesinde çok büyük bir emeği var”

Öztürkler, 41 yıl önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilan edildiğini hatırlatarak, Cumhuriyet’in kuruluşundan önce ve sonra Bayrak Televizyon Kurumu'nun üstlendiği misyonun Kıbrıs Türk halkının sesi olma ve birlik mücadelesinde paha biçilmez bir değeri olduğunu vurguladı.

Öztürkler, “Bayrak Televizyon Kurumu'nun ilk sesinden başlayarak bugüne kadar geçirmiş olduğu evreleri hep birlikte takip ettik. Bayrak Televizyon Kurumu'nun verilen mücadelede Kıbrıs Türk halkının haklarını ortaya koymasında ve bugünlere gelmesinde gerçekten çok büyük bir emeği vardır.” diye konuştu.

Öztürkler, gelişen dünyada ve dijitalleşen süreçte, BRTK'nin teknolojik imkanlarla birlikte KKTC’nin sesini duyurmaya devam ettiğini vurguladı.

Başkan Öztürkler, “Bizler de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi olarak yapmış olduğunuz çalışmalarda başarılar dileriz. Her daim yanınızda olduğumuzu iletir, nice 61 yıllara dilerim.” ifadelerini kullandı.