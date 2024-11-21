Öztürkler, Büyük Birlik Partisi heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Alaattin Çakır’ı kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonundaki kabulde, partinin MYK Üyesi Mikail Şahan da yer aldı.

-Çakır

BBP Genel Başkan Yardımcısı Alaattin Çakır kabuldeki konuşmasında, Öztürkler’i kutlayarak, yeni görevinde başarılar diledi ve parti Genel Başkanı Mustafa Destici’nin selamlarını iletti.

-Öztürkler

Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler de, Destici başkanlığındaki heyeti 15 Kasım törenlerinde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Türkiye’deki siyasi partilerin ziyaretlerinin kendilerine her zaman büyük bir güç ve moral verdiğini ifade eden Öztürkler, daha sağlam bir KKTC için anavatanın desteğinin hayati önem taşıdığını kaydetti.

Konuşmasında BBP Kurucu Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nu da saygı ve rahmetle anan Öztürkler, Yazıcıoğlu’nun, Türk dünyası için önemli çalışmalar yaptığını belirtti.

Kabulde, Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat ile Özel Kalem Müdürü İrem Uygun da hazır bulundu.