Öztürkler, Çanakkale Kepez Spor ile Lapta Türk Birliği Spor Kulübü arasındaki dostluk maçına davet edildi

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Çanakkale Kepez Spor Kulübü Başkanı Azem Ülkü ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Meclis Şeref Salonu’nda yer alan kabule, Lapta Alsancak Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser, Lapta Türk Spor Kulübü Başkanı Muhittin Kara ve kulübün yöneticileri katıldı. Kabulde, Bağımsız Milletvekili Hasan Tosunoğlu da yer aldı.

-Ülk

Çanakkale Kepez Spor Kulübü Başkanı Azem Ülkü, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler’i, 5 Ocak'ta oynanacak olan Çanakkale Kepez Spor ile Lapta Türk Birliği Spor Kulübü arasındaki dostluk maçına davet etti.

-Tosunoğlu

Bağımsız Milletvekili Hasan Tosunoğlu da, Çanakkale’nin, Kurtuluş Savaşı’nın başlangıç noktası olarak her Türk’ün kalbinde özel bir yeri olduğunu vurguladı.

Tosunoğlu, “Bu destansı savaş, Kıbrıs Türkleri için de büyük anlam taşıyor. Bugün burada, Çanakkale ruhunu yaşatmak için bir araya gelmiş olmaktan son derece mutluyuz.” dedi.

-Öztürkler

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler de, “Çanakkale ruhu, spor ve kardeşlik gibi değerler bizim için çok önemli. İlk kez öğretmenken Çanakkale’ye gelmiştim ve orada yaşadığımız tarihi, milli ve manevi duygu bütünlüğü unutulmazdı. İki ülke arasındaki ilişkilerimizi daha da pekiştirmek için bu tür ziyaretler büyük önem taşıyor.” ifadelerini kullandı.

Öztürkler, “Bugün bütçe günü olmasına rağmen sizleri burada ağırlamaktan büyük onur duyuyoruz. Ülkemize, ana vatanımıza ve siz değerli misafirlerimize verdiğimiz önemden dolayı, hoş geldiniz diyorum.” diyerek, konuşmasını tamamladı.

Konuşmaların ardından hediye teatisi yapıldı.