Öztürkler: Cumhuriyet Bayramımızın 99. yaşını en içten dileklerimle kutluyorum

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını ilk günkü coşkuyla kutladığını vurguladı.

Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği istikamette, açtığı yolda kendi bağımsızlığına yürümeyi, bu uğurda mücadeleyi şiar edindiğini söyledi.

Öztürkler, mesajında şunları kaydetti:

Kıbrıs Türkü’nün Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ne olan sevgisi ve bağlılığı derin köklere, kültürel ve manevi değerlere dayanmaktadır. Kıbrıs Türk Halkı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği istikamette, açtığı yolda kendi bağımsızlığına yürümeyi, bu uğurda mücadeleyi şiar edinmiştir.

Bugün, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin yaş günü olarak kabul ettiğimiz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı ilk günkü coşkuyla kutlarken, Cumhuriyetin mimarı, bir dünya lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor, Cumhuriyet Bayramımızın 99. Yaşını en içten dileklerimle kutluyorum.

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29/10/2022 08:38