Öztürkler: Cumhuriyet Bayramının 99. yılını büyük bir gurur ve kıvançla kutluyoruz

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, ulusal birliğin en güçlü hissedildiği Cumhuriyet Bayramının 99. yılının büyük bir gurur ve kıvançla kutlandığını vurguladı.

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 99. Yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Öztürkler mesajında, Türk Milletinin dünya tarihine altın harflerle yazdığını, bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin taçlandırıldığını ve ulusal birliğin en güçlü hissedildiğini ifade ettiği Cumhuriyet Bayramının 99. yılının büyük bir gurur ve kıvançla kutlandığını kaydetti.

Cumhuriyeti “emperyalist güçlerin Birinci Dünya Savaşı sonrasında Türk Yurdu üzerinde yapmış oldukları paylaşım kavgası ve işgal faaliyetlerine karşı, büyük fedakarlıklar, mücadelelerle, kadınından erkeğine, yaşlısından gencine, ulusal birliğini sağlamayı başarmış bir milletin ruhunun vücut bulmuş hali” olarak tanımlayan Ziya Öztürkler, “Tarihi kökleri asırlar öncesine dayanan, özgün karakteri, kahramanlıkları ve kültürel zenginlikleri ile dünya tarihinde yer etmiş Türk Ulusunun, tırnaklarıyla kurduğu Türkiye Cumhuriyeti, bugün hem bölgede önemli bir aktör, hem de dünyanın sayılı büyük devletlerinden biri haline gelmiştir” ifadelerini kullandı.

Öztürkler, Türkiye Cumhuriyeti’nin her alanda güçlenmesi ve ilerlemesinin Kıbrıs Türkü’nün geleceği, özgürlüğü ve güvenliği için hayati önem taşıdığını da vurgulayarak, “Kıbrıs Türkü’nün Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile arasındaki tarihsel, kültürel ve manevi bağın her daim güçlü olması, korunması, gelecek nesillerin özgürlüğü ve güven içinde yaşamasının teminatıdır” dedi.

- “Kıbrıs Türk Halkı, Atatürk’ün işaret ettiği istikamette, açtığı yolda kendi bağımsızlığına yürümeyi şiar edinmiştir”

Öztürkler mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk Ulusunun karakterine en uygun yönetim şekli olan Cumhuriyet Rejimini işaret etmesi boşuna değildir. Özgürlükçü kimliği, mücadeleci ruhu ve cumhuriyete olan bağlılığı ile Türk Halkının omuzlarında yükselen Türkiye Cumhuriyeti, kısa sürede büyük bir dünya devleti olmuş, mazlum milletlere de ışık olmayı başarmıştır. Büyük Türk Ulusunun ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türkleri, İngiliz Sömürge Yönetiminin her türlü tehdit, baskı ve yasaklarına rağmen 29 Ekim 1923 tarihinde dahi Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanını büyük bir heyecan, gurur ve sevinçle kutlamıştır.

Kıbrıs Türkü, varoluş mücadelesinin en güçlü dayanağı Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile her zaman ülkü ve gönül birliği içerisinde yolunu yürümüştür. Kıbrıs Türkü’nün Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ne olan sevgisi ve bağlılığı derin köklere, kültürel ve manevi değerlere dayanmaktadır. Kıbrıs Türk Halkı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği istikamette, açtığı yolda kendi bağımsızlığına yürümeyi, bu uğurda mücadeleyi şiar edinmiştir.

Bugün, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin yaş günü olarak kabul ettiğimiz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı ilk günkü coşkuyla kutlarken, Cumhuriyetin mimarı, bir dünya lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor, Cumhuriyet Bayramımızın 99. yaşını en içten dileklerimle kutluyorum.”

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28/10/2022 14:50