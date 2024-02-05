Öztürkler: Depremin Acısı Bir Yıl Sonra Bile Taze, Adalet Mücadelesi Sürecek

UBP Güzelyurt Milletvekili Dr. Ziya Öztürkler, Türkiye’de 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin birinci yıldönümünde önemli açıklamalarda bulundu.

Öztürkler, bu felaketin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen millet olarak yaşanan acının hala taze olduğunu, 50 bini aşkın insanın kaybının derin üzüntüsünü milletçe hissettiklerini belirtti. İsias Davası'nda sergilenen birliktelik, mücadele ve adalet arayışının diğer davalar için de örnek teşkil etmesi gerektiğini vurgulayan Öztürkler, depremlerde ihmali olanların en ağır cezalarla yargılanmaları gerektiğini ifade etti.

Ziya Öztürkler, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Türkiye Cumhuriyeti’nde 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerle yüreğimize ateş düşeli bir yıl olmuş olmasına rağmen millet olarak halen ilk günkü acıyı yaşıyoruz.

Asrın felaketi olarak değerlendirilen 6 Şubat depremlerinin birinci yılında Millet olarak 50 bini aşkın insanımızı kaybetmenin derin üzüntüsü ile Anavatan’da ülkemizi temsil etmek üzere bulunan Şampiyon Meleklerimizin, öğretmenlerimizin ve kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımızın acısını millet olarak hissetmeye devam ediyoruz. Doğal afetlere karşı tedbirli, hazırlıklı olmak zorunda olduğumuzun bilinciyle hareket etmeli, bir bütün olarak mücadelemizi sürdürmeliyiz. Anavatan’daki kardeşlerimizle birlikte 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremlerde ihmalleri olanlara karşı, yarattıkları yıkımlarla kaybettiğimiz tüm insanlarımız için Adalet mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz.

Kıbrıs Türk Halkı olarak İsias Davası’nda ortaya konan, birliktelik, mücadele ve adalet arayışımızın diğer davalar içinde emsal teşkil etmesini temenni ediyorum. Depremlerde ihmalleri olan tüm suçluların en ağır cezaya çarptırılmaları istiyoruz. İsias Davası, sadece Kıbrıs Türkü’nün değil, Türk Milletinin de ortak davası olmuştur. Millet olarak yaşadığımız depremlerde yaşamlarını yitiren 50 bini aşkın kardeşimize, Şampiyon Meleklerimize, öğretmen ve vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, acılı ailelerimize, milletimize sabırlar diliyorum.