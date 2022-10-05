Öztürkler: Dijital dönüşüm ile hizmet kalitesini yükselteceğiz

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Bahar Sancar ile A’dan Z’ye poragramına katılarak bakanlığın yürüttüğü çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanlığı’nın çok geniş bir sorumluluk alanı olduğuna ve dijital dönüşüm ile birlikte hizmet kalitesini yükseltmek için adımlar atıldığına işaret eden Bakan Öztürkler, sorumluluk alanları dahilinde vatandaşlara en iyi hizmeti verebilmek, çağa uygun sistemleri hayata geçirmek ve kamunun hantal yapısından kurtulmak için ciddi bir dijital dönüşüm hamlesi başlatıklarını ifade etti.

Bakan Öztürkler, Muhaceret Sistemleri başta olmak üzere, Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS), Tapu ve Kadastro Otomasyon Sistemi (TAKBİS), Mekansal Gayrı Menkul Sistemleri (MEGSİS), kaymakamlıklarda devreye girecek otomasyon sistemleri, yeni nesil pasaportlar, e-kimlik / e-nüfus projelerinin geliştirilmesi ve E-Vize Otomasyon Sistemi gibi çalışmalarda ciddi bir yapılandırma içerisinde olduklarını söyledi.

Öztürkler, “Bu amaçla şu anda arkadaşlarımız Türkiye Cumhuriyeti’nden bizlere teknik destek, yeni yazılımlar konusunda katkıda bulunmak üzere ülkemizde bulunan 20’den fazla konularında uzman arkadaşlarla toplantılar yapıyorlar ve atılacak adımları planlıyorlar”dedi.

YENİ CEZAEVİNDE ÇAĞDAŞ BİR ZİHNİYETLE İNSAN ONURUNA YAKIŞAN BİR DÖNÜŞÜMÜ SAĞLAYACAĞIZ

Merkezi Cezaevi (Kuruluş, Görev Ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasasının eksiklerini tamamlayarak kısa süre önce meclisten oy birliği ile geçtiğini hatırlatan Öztürkler, Yeni Cezaevinde şu anda 200’e yakın mahkumun olduğunu, geçiş sürecinin devam ettiğini ve esas olarak Ekim ayının ikinci haftasından sonra tam anlamıyla geçişin sağlanacağını belirtti.

Yeni Cezaevi için 99 pırıl pırıl yeni gardiyanımız alındı diyen Öztürkler, Yeni Cezaevine geçiş sürecinde ortaya koyduğumuz temel vizyonlarımızdan biri olan “Mahkûmların Topluma Kazandırılması Projeleri” ile devlet gözetimi altında cezasını çeken bireylerin insanlık onurunun zedelenmeden, önemli bir iyileştirme sürecinden geçmelerinin sağlanacağını açıkladı.

Üniversitelerimizle işbirliği içerisinde eğitim programlarının oluşturulacağını ifade eden Öztürkler, “Dönem dönem gidip Yeni Cezaevinde incelemelerde bulunuyorum. Açık-kapalı spor salonları, çok amaçlı sosyal aktivite alanları, atölyeleri, kütüphanesi ve konferans salonları ile birlikte Yeni Cezaevinin çağdaş donanımlara sahip olması “Mahkumların Topluma Kazandırılması” çalışmalarında ciddi katkı ve olanak sağlayacaktır”dedi.

Sadece Yeni Cezaevine taşınmanın yeterli olmadığını söyleyen Öztürkler, “Burada, çağdaş bir zihniyetle insan onuruna yakışan bir dönüşümü sağlamak önemlidir” şeklinde konuştu.

BELEDİYELER REFORMUNDA ÖNEMLİ BİR NOKTAYA GELİNDİ

Göreve geldiklerinde Belediyeler ile ilgili seçim tarihi başta olmak üzere Belediye Başkanları, Meclisi Üyeleri ve Muhtarların yetkilerinde sıkıntılı bir süreç ile karşı karşıya kaldıklarını, tüm bu konuların ortasında sorunların ivedi çözümü için çalıştıklarını belirten Öztürkler, “özellikle ilk günden beri üzerine basa basa aciliyetini de dikkate alarak gündeme getirdiğim; belediyelerimizin maddi yapılarının güçlendirilmesi, merkezi yönetimle yerelin ilişkilerinin düzenlenmesi ve halkımızın hak ettiği çağdaş hizmetlere kavuşması adına 51 / 95 Sayılı Belediyeler Değişiklik yasasını hızlıca ele alarak yasanın komite aşamasında çalışılmasına başlandı. Burada çok özverili ve uyumlu bir çalışma sürdüğünü, belediyeler reformunda önemli bir noktaya gelindiğini söylemeliyim”dedi.

Anayasa Mahkemesinden de belediyelerin birleştirilmesi kararı için olumsuz bir sonuç çıkacağına inanmadığını, bunun idari bir karar olduğunu ifade eden Öztürkler, Belediyeler Reformu kapsamında 51/95 Sayılı yasanın oy birliği ile meclisten geçeceğine inanıyorum. Burada sendikalarımızın da tam desteği olduğunu söylemek istiyorum”dedi.

51/95 Belediyeler Değişiklik yasasının ardından da 65/2007 belediye personel yasası ve sınav intibak tüzüğünün de ele alınabileceğini ifade eden Öztürkler, tüm eksiklerin giderilmesi için çalışacaklarını söyledi.

MUHACERET AFFI HUKUK VE SİYASİ İŞLER KOMİTESİ'NDE YARINDAN İTİBAREN GÖRÜŞÜLMEYE BAŞLANIYOR

Muhaceret Affıyla ilgili konuşan Bakan Öztürkler, Muhaceret Affı ile ilgili Yasanın Tasarısının Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi'nde yarından itibaren görüşülmeye başlanacağını açıkladı.

Öztürkler, Komtiede son şeklini alacak olan yasasının genel kapsamlı bir af olarak hazırlandığını, hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki kişileri kapsadığını yalnızca ülkeden suça karışarak deport edilen kişilerin Muhaceret Affından yararlanamayacağının bilinmesinin de önemli olduğunu söyledi. Komite aşamasından sonra Muhaceret Affının Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacağını ifade eden Öztürkler, Ekim ayı içerisinde Meclis'ten Yasa'nın geçmesini beklediklerini söyledi.

KAYITLILIĞIN SAĞLANMASINI ÖNEMLİ

Muhaceret Affı’nın gerçek anlamda bir son şans olarak görülmesini istediklerini belirten Bakan Öztürkler, "Bir suça karışıp da bizim bu ülkeden deport ettiğimiz kişiler var. Bu kişiler asla affın kendilerini kapsayacağı düşüncesine girmesin, asla böyle bir şey olmayacak. Biz şöyle bir çağrı yapıyoruz. Bu son şans. Sistemlerimizi kurmaya başladık. Düzensiz olan kişileri deport etmeye devam edeceğiz. Bu ülkede biz artık kaçak yaşam, düzensiz yaşam istemiyoruz. Yapacağımız düzenlemelerle ülkeye girişlerde çok ciddi denetimler getireceğiz. E-Vize Otomasyon Sistemi ile 7 Kontrol noktasından geçtikten sonra ülkeye girişler sağlanacak. Bu projelerin hepsinin çalışmaları bitti ve ihale sürecine geçildi. Artık düzensiz durumda olan kişileri biz bu şekilde bırakmayacağız, göndermeye devam edeceğiz. Ya bu aftan yararlanın kendinizi ülkede düzenli hale getirin, ya da ülkeden ayrılın. Biz son zamanlarda hep bu çağrıyı yapıyoruz”dedi.

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05/10/2022 16:45