Öztürkler: Dijital dönüşüm ve halka hizmet noktasında ortaya koyacağımız sistemler önemlidir

UBP Güzelyurt Milletvekili, eski içişleri bakanı Dr. Ziya Öztürkler, katıldığı televizyon programında sorulan soruları yanıtladı önemli açıklamalarda bulundu.

Öztürkler, elektronik ortamda sunulan hizmetlerin artırılmasına olanak sağlanması ve e devletin hizmet ağını devletin iç yazışma mekanizmasının dışına çıkarıp halka hizmet ve bürokratik işlemleri hızlandırıp kolaylaştıracağımız bir noktaya kamuyu çekmemiz yeni dönemde en önemli ödevlerimiz olmalıdır.

Devlet dairelerde yaşanan tıkanıklıkların önüne dijital dönüşüm ile geçileceği gerçeğini ortadadır. Geçmişte bürokrat veya bakan olarak görev yaptığım dönemlerde YÖKAS, YÖBİS, E vize, Kimlik ve Pasaport yazılımı gibi dijital dönüşüm projelerinde yer almış biri olarak, yeni dönemde meclisteki en önemli görevimiz halka hizmet, dijital dönüşüm olmalıdır.

Öztürkler: “E devlet, veri sistemleri, yapay zekâ ve nesnelerin interneti gibi gelişmelerden etkilenmektedir.”

Öztürkler, günümüzde dijital dönüşüm, veri sistemleri, yapay zekâ, bulut bilişim, nesnelerin interneti gibi yenilikçi teknolojilerden ve bunlarla bağlantılı hususlardan ve ekonomilere entegrasyonu gibi gelişmelerden etkilenmektedir. Kamuda dijital kültüre karşı bir direnç var. Alışagelmiş kamu işleyiş anlayışını ortadan kaldırmak da kolay olmuyor, kamuda mevcut çalışma sistemini ve mevcut durumu devam ettirmek isteyen bir grubun varlığı da söz konusudur. Tüm bunların üstesinden yenilikçi teknoloji düşüncesini ortaya koyarak aşabiliriz.