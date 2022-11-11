Öztürkler: Dijital Hizmet Ağımıza Bir Yenisini Ekliyoruz

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, göreve geldikleri ilk günden itibaren İçişleri Bakanlığının geniş sorumluluk alanı içerisinde, hizmetlerin çağa uygun, günün ihtiyaçlarına cevap veren dijital sistemlerle vatandaşa sunulması adına önemli adımlar atıldığını açıkladı.

Bakan Öztürkler, İçişleri Bakanlığı dijital dönüşüm programı çerçevesinde; E-Nüfus-E-Kimlik Sistemlerinin yenilendiğini, Muhaceret işlemlerinde, Tapu işlemlerinde önemli dijitalleşme çalışmalarının başlatıldığını belirtti.

Kamuda uzun uzun kuyrukların ve vatandaşların hizmet alımında yaşadıkları aksaklıkların önüne geçecek ciddi adımları atmaya devam ettiklerine işaret eden Öztürkler, “Bugün, dijital dönüşüm programımız çerçevesinde “Yabancıların Taşınmaz Mal Alım Birimine” yapacakları başvurularını, bakanlığa gelmeden dijital ortamda online olarak yapabilmelerini sağlayacak yazılımlarımız tamamlandı. İnsanlarımızın daha hızlı ve daha verimli hizmet alması adına bakanlık uhdesindeki tüm bölümlerde dijital dönüşümü sağlamak hedefiyle çalışıyoruz. 14 Kasım 2022 Pazartesi itibariyle de Yabancıların Taşınmaz Mal Başvurularını online olarak yapabilecekleri sistemleri devreye koyuyoruz”dedi.

Dijital dönüşüm programı çerçevesinde bakanlığın tüm birimlerinde azami bir dönüşüm sağlanması için çalışmaların devam ettiğini ifade eden Bakan Öztürkler, Dijital Dönüşüm çalışmaları kapsamında uygulamaya koyacakları “Yabancıların Taşınmaz Mal Alım Başvurularının” nasıl yapılacağı konusunda detaylı bilginin 14 Kasım 2022 tarihinde bakanlık web sitesi ve basın aracılığıyla kamuoyuna duyurulacağını da açıkladı.

Öztürkler, halkımızın hak ettiği çağdaş hizmet ağının kurulması, insanımızın yüzünün gülmesi için çalışmaya, üretmeye devam edeceklerinin altını çizerek, dijital hizmet ağımıza bir yenisini eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çalışmaları hızlıca, büyük özveri ile yürütüp, sonuç alan Taşınmaz Mal Birimi Müdürümüz Mehmet Kayan’a, Bakanlık Bilgi İşlem Bölümümüze ve tüm emeği geçen personelimize teşekkür ediyor, ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyorum.

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11/11/2022 12:03