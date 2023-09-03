Öztürkler, düşürüp kaybettiği cüzdanını bulup veren kişiye teşekkür etti

Eski İçişleri Bakanı, Milletvekili Ziya Öztürkler, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak düşürüp kaybettiği cüzdanını bulup veren kişiye teşekkür etti.

Öztürkler'in paylaşımı şu şekilde;

"Malum dün gece cumartesi; yaz dönemi gitmem gereken düğünler var. Evden çıkıyoruz.

Birinci durak Çatalköy, düğüne gireceğiz cüzdanı arıyoruz; arabayı didik didik ediyoruz cüzdan yok.

O sırada benim arkadaştan bir ses geliyor; cüzdan arabanın üzerindeydi.

Arabaya binmeden önce evden bir şeyler almam gerekiyordu cüzdanı arkadaşıma bıraktım. Arkadaşım beni beklerler benim cüzdanı arabanın üzerine koyuyor ve unutuyor.

Ķimlik, ehliyet, kredi kartlarım hepsi cüzdanda...

Soğuk soğuk terler akmaya başladı. Neyse bir müddet sonra bir arkadaşım beni arıyor ve hoca cüzdanı düşürdün mü diyor?...

Evet, diyoruz cüzdanımı Ali Kılınç isminde bir arkadaş buluyor. Kimlik kartımdan yola çıkarak Güzelyurtlu arkadaşlarıma ulaşıyor, irtibat numarasını bırakıyor.

Sonuçta arkadaşla Lefkoşa Fuar alanı önünde buluşup cüzdanımı bana teslim ediyor.

Ali Bey TC uyruklu bir kardeşim, uzun yıllar KKTC'de çalışma izinli kaldığını ifade ediyor.

Kendisine bu duyarlı ve ahlaklı davranışı için teşekkür eder, akşam birlikte çektiğimiz fotoyu da sizlerle paylaşmak istiyorum."