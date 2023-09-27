Öztürkler: Düzensiz göçle mücadele ve e-vize birlikte değerlendirilmelidir

UBP Güzelyurt Milletvekili Dr. Ziya Öztürkler, Kıbrıs Postası’nda yayınlanan “Sabah Postası” programına katılarak önemli açıklamalarda bulundu.

Ülke güvenliği ve kamu huzurunun sağlanması gibi çok önemli bir hususta atılması elzem olan adımları attıklarını ifade eden UBP Güzelyurt Milletvekili Dr. Ziya Öztürkler, “20 Temmuz 2023 tarihinde T.C. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile imzaladıkları Mutabakat Zaptı çerçevesinde kapsamlı değerlendirmelerin yapıldığını, istişarelerde bulunulduğuna dikkat çekti.

Öztürkler, ülke güvenliğini tehdit eden özellikle düzensiz göçle ilgili önlemler ve tabi bir de ülkeye düzenli şekilde girip düzensiz duruma düşen özellikle üçüncü ülke vatandaşlarının suça karışmaları ve düzensiz durumda ülkede kalmalarının önüne geçmek için İçişleri Bakanlığı görevi sırasında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Cezaevi suç dağılımı ve uyruklarına göre tutuklular üzerinden aldıkları istatistiki veriler ile halkın da hassasiyetle işaret ettiği bu konuda önemli adımlar atıklarını ifade eden Öztürkler, “Ülkeye girişlerde, yabancıların daha ülkemize gelmeden sıkı bir kontrolden geçmesi için yürüttüğümüz çalışmaların en önemlisi olan E-Vize Otomasyon Sistemini ortaya koyduk ”dedi.

KKTC’de öğrenci, çalışma izinli veya turist olarak bulunacak yabancıların ülkenin kurallarına uymak zorunda olduğuna vurgu yapan Öztürkler, “Burada kalacak yabancılar ülkenin hukuk kurallarına uygun yaşamalı, burada kayıt altında kalmalıdırlar. Bu ülkenin eğitim, turizm alanlarında da en güvenli ülke olarak kalması, yükselmesi adına ülke güvenliği en önemli konudur. Marifet yabancıların ülkeye geldikten sonra yakalanması, deport edilmesi değildir, sakıncalı yabancıların daha ülkeye girmeden kontrolden geçirilerek, bu denetimi sağlamaktır. Görev süremizde Cezaevindeki istatistiki verileri alarak değerlendirdiğimiz zaman Nijerya, Suriye, Bangladeş ve Pakistan gibi ülke vatandaşlarının yüksek bir oranda olduklarını gördük. O nedenle ilk olarak Nijerya pilot ülke olarak e-vize için belirlenmişti.

KKTC’DE ‘DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE MERKEZİ’NİN KURULACAK OLMASI ÖNEMLİ BİR KAZANIMDIR.

Öztürkler, temel vizyon olan E-Vize Sistemi’nin doğru ve planlı bir şekilde çalışabilmesi için sürecin Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Göç İdaresi Başkanlığı ve Dış Temsilciliklerimiz tarafından destekleneceğini, KKTC’ye girişlerde özellikle üçüncü ülkelerden gelen kişilerle ilgili denetimlerin artırılacağını ve vize uygulamasının kademeli olarak genişletileceğini ifade ederek, konunun önemine vurgu yaptı.

Özellikle öğrenci veya çalışma izinli ülkeye gelip düzensiz duruma düşenlerle ilgili gerekli denetimlerin daha organize şekilde yapılması adına kurulacak olan Düzensiz Göçle Mücadele Merkezi aktif şekilde çalışacaktır diyen Öztürkler, “Düzensiz göçle mücadele ve e-vize birlikte değerlendirilmelidir. Bu iki konu birbirinden ayrı düşünülmemelidir. Bu bağlamda da Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan ile karşılıklı imzaladığımız mutabakat zaptı KKTC’nin huzuru, geleceği ve güvenliği açısından çok önemlidir ”dedi.

“YABANCILARIN SATIŞ SÖZLEŞMELERİ İLE ALIMLARININ KAYIT ALTINA GİRMESİ İÇİN ÇALIŞMA YAPILDI”

Yabancıların Mal alımları konusunda da açıklamalarda bulunan UBP Güzelyurt Milletvekili Ziya Öztürkler, İçişleri Bakanlığı görev süresi içerisinde yabancıların mal alımlarında toplumdaki genel algının yabancılara kontrolsüz bir şekilde mal satılmakta olduğu ve özellikle tarımsal arazilerinde kademeli şekilde azaldığı yönünde olduğu tespitini yaptıklarını ifade etti.

Göreve gelir gelmez öncelikli olarak yabancıların mal alımları ve tarımsal arazilerin rezervleri konusunda ilgili müdürlükten değerlendirme raporu istediğini açıklayan Öztürkler, “Doğru verilerle hareket edilmesi önemlidir. Bu noktada da görevdeyken ilgili müdürümüzden istediğim çalışma sonucunda her yıl kiralanan tarımsal arazi rezervlerine yönelik 135 bin dönüm araziyi kiraladığımızı ve bu oranın KKTC topraklarının yaklaşık olarak %8’ine denk geldiğini gördük. Bu alanların çoğaltılması adına da yaptığımız çalışma ile bu oranın 200 bin dönüme çıkabileceğini tespit etmiştik. Bizim verimli topraklarımız kısıtlıdır ve bu bilinçle hareket edilmeliydi. Bu nedenle yabancıların mal alımları konusuna da baktığımızda yasal boşluklar vardı. Yabancılar daha çok satış sözleşmeleri ile mallarını almakta, bu tapu devrine dönüşmemekte, kayda girmeyen bireysel satışlar vardı. Bu hususta yasa tasarısını hazırlarken satış sözleşmeleri ile yapılan alımların bir yıl içerisinde devlete kaydının tapu devir işlemlerinin yapılması için çalışma yapmıştık ”dedi.