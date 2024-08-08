Öztürkler: Erenköy Direnişi, Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinin en önemli mihenk taşlarından biri

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili, eski iç işleri Bakanı Dr. Ziya Öztürkler “8 Ağustos Erenköy Direnişi” günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ziya Öztürkler'in açıklamasının tamamı şöyle:

“Şanlı Erenköy Direnişi, Kıbrıs Türkü’nün bağımsızlık ve özgürlük uğruna tarih boyunca verdiği varoluş mücadelesinin en önemli mihenk taşlarından biridir.

Kıbrıs Türkü, 60 yıl önce eğitimlerini yarıda bırakarak vatan savunmasına koşan yükseköğrenim gençliği, bir avuç köylüsü ve az sayıda mücahidi ile tek yürek olmuş, Erenköy’ün geçilmez olduğunu, Kıbrıs Türkü’nün bu topraklarda var olmaya devam edeceğini altın harflerle tarih sayfalarına yazmıştır.

5 Ağustos 1964 tarihinde Erenköy’e ağır silahlar, zırhlı araçlar, hücumbotlar ve toplarla donatılmış sayıca üstün Yunan silahlı kuvvetlerinin tüm gücüne rağmen Erenköy’ün kahramanları yüreklerindeki hürriyet ateşi ve vatan aşkı ile direnmişlerdir. Erenköy, Kıbrıs Türkü’nün mücadele ruhunun aynasıdır.

Tarihte emsaline az rastlanan Şanlı Erenköy Direnişi sırasında 8 Ağustos 1964 günü her türlü zorluğa karşı esarete asla boyun eğmeyeceğini, son mermisine kadar vatan topraklarını savunacağını dünyaya duyuran Kıbrıs Türkü’nün ruhu gibi Erenköy’de de deniz taşmış, Anadolu’dan kalkan Türk Jetleri Kıbrıs Türkü’nün haklı davasında yalnız olmadığını tüm dünyaya fiili olarak da göstermiştir.

Erenköy Direnişi, tarih boyunca kimliğine, özgürlüğüne sahip çıkan Kıbrıs Türkü’nün kararlı duruşunun, Anavatan Türkiye ile olan güçlü tarihi bağının, bu topraklarda var olduğumuzun ve var olmaya devam edeceğimizin göstergesidir.

Şanlı Erenköy Direnişimizin 60. yıl dönümünde, bir kez daha var oluş mücadelemizin kahramanları Erenköy şehitlerimiz başta olmak üzere, Kıbrıs Türkü için bu semalarda ebediyen uçmaya devam edecek olan Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel ve tüm şehitlerimizi rahmetle anar, fedakâr gazilerimize sağlık ve esenlikler dilerim”.