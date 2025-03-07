Öztürkler: "Eşitliği sağladıkça ve sorumlulukları paylaştıkça kadınların daha başarılı olacak"

Cumhuriyet Meclisi’nde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Milletvekilleri Filiz Besim, Sunat Atun, Hasan Küçük ve Ahmet Savaşan katıldığı etkinlikte kadın personelle bir araya gelindi.

-Öztürkler: "Kadınlar hem iş hem de ev hayatında aldıkları sorumluluklarla ciddi fedakarlıklar yapıyor"

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, kadınlara fırsat verildiğinde neler başarabileceklerinin ortada olduğunu belirterek, eşit şartların önemine vurgu yaptı.

Kadınların hem iş hem de ev hayatında aldıkları sorumluluklarla ciddi fedakarlıklar yaptığını ifade eden Öztürkler, eşitliği sağladıkça ve sorumlulukları paylaştıkça kadınların daha başarılı olacağını söyledi.

Öztürkler, kadınlara her ortamda değer verilmesi gerektiğini belirterek, dayanışma ve emek vurgusu yaptı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün önemini vurguladı.

-Özdenefe: "Kadınlar evdeki sorumlulukları nedeniyle hayata geriden başlıyor"

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe ise kadın dayanışmasına önem verdiğini belirterek, toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanmadıkça toplumun potansiyelini gerçekleştiremeyeceğini ifade etti.

Kadınların evdeki sorumlulukları nedeniyle hayata geriden başladığını belirten Özdenefe, toplumun her alanındaki şiddetin temelinde eşitsizliğin yattığını söyledi.

Kadınların yaşamın her alanında eşit olarak yer almasının önemine değinen Özdenefe, kadınların karşılaştığı sorunların çözülmesi gerektiğine dikkat çekti.

-Besim: " Kadınların idareci ve karar verici pozisyonlarda da yer alması gerekir"

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Filiz Besim de 8 Mart’ın bir kutlama günü olmadığını belirterek, kadınca bakış açısının her alana yerleşebileceği bir alan için mücadele edecekleri özel bir gün olduğunu söyledi.

Meclis’te yüzde 95 oranında kadın çalışan olduğunu söyleyen Besim, kadınların idareci ve karar verici pozisyonlarda da yer alması gerektiğini ifade etti. KKTC’de çok güçlü kadın iş gücü olduğunu vurgulayan Besim, mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Etkinlik sonunda personele karanfil hediye edildi.