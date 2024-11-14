Öztürkler, GAÜ akademik kadrosunu kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Girne Amerikan Üniversitesi akademik kadrolarını kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi'nden verilen bilgiye göre, GAÜ heyetine Yöneticiler Kurulu Başkanı ve Kurucu Rektörü, Demokrat Parti Girne Milletvekili Serhat Akpınar başkanlık etti.

Akpınar, GAÜ öğretim üyeleri ve öğrencileri adına Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler’e görevinde başarılar diledi.

Girne Amerikan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haydar da, KKTC’nin sadece bir devletin kuruluşunu değil, halkın azmini ve kararlılığını da yansıttığını söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler de, akademik geçmişi olan biri olarak bu kadar akademisyeni bir arada görmenin onurunu ve mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, Girne Amerikan Üniversitesi’ne teşekkür etti.

Cumhuriyetin 41 yıl önce içerisinde bulundukları Meclis binasında ilan edildiğini anımsatan Öztürkler, akademisyenlere seslendi.

Gelecek beyinleri yetiştirecek olanların eğitim orduları olduğunu belirten Öztürkler, “Yaptıklarınız bizlere ve birçok nesle rehber olmuştur. Verdiğiniz hizmetlerden dolayı sizlere teşekkür ederim” dedi.

Öztürkler, ülkenin gelişimi ve faydası adına GAÜ’den yetişen birçok öğrencinin hem yurt içinde, hem yurt dışında görevler yaptığını belirtti.

Öztürkler, KKTC’nin maruz kaldığı ambargoların üniversitelerden mezun olan öğrenciler ve alınan akreditasyonlarla aşıldığına dikkat çekerek, mücadelelerini yılmadan sürdüreceklerini kaydetti.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ile Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ü de anan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, KKTC’yi güçlendirmeye ve sahip çıkmaya devam edeceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından karşılıklı hediye teatisi yapıldı.