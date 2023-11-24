Öztürkler: “Geleceği şekillendiren öğretmenlerimizin yaşamlarımızdaki yeri çok özeldir”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Güzelyurt Milletvekili Ziya Öztürkler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı; “Geleceği şekillendiren öğretmenlerimizin yaşamlarımızdaki yeri çok özeldir” dedi.

Öztürkler, mesajında, “Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği yolda, bilimin ışığında her zaman vatan sevgisi ile genç beyinleri geleceğe hazırlayan elleri öpülecek öğretmenlerimiz, Kıbrıs Türkü’nün aydınlık yüzü ve en büyük gücü olmuştur” diyerek, yıllarca eğitim alanında bu kutsal görevi, severek ve büyük bir gururla yaptığına işaret etti.

Bireylerin hayatının başlangıcından sona ermesine kadar öğrenme ve eğitimin en önemli ihtiyaç olduğunu ve öğretimin insan hayatındaki yerinin çok kıymetli olduğunu kaydeden Öztürkler, şunları belirtti:

“Bugün genç devletimizde öğretim ve eğitim faaliyetlerinin yürütülmesinde dünden çok daha ilerideyiz. Yetişen genç beyinler, öğretmenlerimiz sayesinde çağdaş dünya ile yarışacak düzeyde, yetenek ve bilgi sahibi olarak KKTC’nin geleceğidirler.

Bugün, öğretmenlerimizin emekleri, özverili çabaları ve Kıbrıs Türk öğretmeninin en ayırt edici özelliği olan aydın duruşları sayesinde, gençlerimiz kendi alanlarında çok başarılı, teorik temelleri içselleştirmiş, gerekli becerileri kazanmış, çeşitli meslek gruplarında parlayan, iyi ahlak sahibi ve proje üretebilme yeteneği olan bireyler olarak ülkemizi ileriye taşımaya hazırdırlar. Bazen ailelerimizden dahi yakın ilişkiler kurduğumuz öğretmenlerimiz, ailelerimizden farksızdırlar. Evlatlarımıza gösterdikleri şefkat, sevgi ve öğrettikleri her bilgi için onlara müteşekkiriz.

Bu özel günde, eğitim ve öğretim hayatında 21 yıl bulunmanın onurunu yaşayan bir eğitimci olarak, bugünlere gelmemizde emeği geçen, öğrettikleri ile bizleri güçlü kılan tüm öğretmenlerimizin ‘24 Kasım Öğretmenler Günü’nü’ en içten dileklerimle kutlar, hürmetlerimi sunarım”.