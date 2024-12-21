Öztürkler: “Gelecek nesillere geçmişi yaşatacak hiçbir girişime geçit vermeyeceğiz”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, egemen ve bağımsız şekilde üzerinde yaşadıkları topraklarda, gelecek nesillere geçmişi yaşatacak hiçbir girişime geçit vermeyeceklerini vurguladı.

Öztürkler, 21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle yayımladığı mesajda, Kanlı Noel olarak tarihe geçen 21 Aralık tarihinin, Rum-Yunan ikilisinin adayı Yunanistan’a bağlama hedefiyle, silah zoru ve zorbalıkla, Kıbrıs Türk halkı ve meşru anayasal düzene karşı giriştiği saldırının, üzüntü ve ibretle idrak edildiği bir tarih olduğunu hatırlattı.

Kıbrıs Türk halkının tüm bu ahval ve şerait içinde kahramanca direnerek, en kötü şartlarda dahi egemenlik, eşitlik ve özgürlük haklarından ve bağımsızlık mücadelesinden vazgeçmediğini vurgulayan Öztürkler “Kıbrıs Türk halkına yönelik soykırım harekatı karşısında halkımızın göstermiş olduğu bu olağanüstü direniş ve mücadele kendi egemen devletimizle taçlandırılmıştır.” dedi.

21 Aralık 1963 saldırıları ve sonrası, sayısız masum Kıbrıs Türkü katledilirken, binlercesinin göçe zorlandığı, birçok Türk köyünün yakılıp yıkıldığı ve Kıbrıs Türk halkının insanlık dışı bir yaşama mahkum edilmeye çalışıldığını ifade eden Öztürkler, mesajında şunları da kaydetti:

“21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası’nda, kutsal dava uğruna canlarını feda eden, katliamlar sonucu can veren aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anar, egemen ve bağımsız şekilde üzerinde yaşadığımız topraklarda, gelecek nesillere geçmişi yaşatacak hiçbir girişime geçit vermeyeceğimizi bu vesile ile bir kez daha yineleriz.”