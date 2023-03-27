Öztürkler: Gönüllülük esası girince KKTC vatandaşlarına yüzde 1 vergi konuldu

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27/03/2023

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Öztürkler: Gönüllülük esası girince KKTC vatandaşlarına yüzde 1 vergi konuldu

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında topluma hizmet etmek için çalıştıklarını vurguladı.

Muhalefetin “güvensizlik” konusundaki eleştirilerine cevaben Öztürkler, halkın günü geldiğinde güven konusundaki tavrını seçimlerde sergileyeceğini söyledi.

Taşınmaz mal tapu harçlarıyla ilgili düzenlemede, KKTC vatandaşlarını koruyarak 3. Dünya ülkesi vatandaşlarına yönelik düzenleme yaptıklarını anlatan Öztürkler, “Malı satacak olan kişilerde yüzde 1 oranını KKTC vatandaşları için eklememiştik ama o gün gönüllülük esası yoktu. Gönüllülük esası girince KKTC vatandaşlarına yüzde 1, diğer ülke vatandaşlarına yüzde 2 konuldu” dedi.

27/03/2023 17:26
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TAGS: Öztürkler: Gönüllülük esası girince KKTC vatandaşlarına yüzde 1 vergi konuldu
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