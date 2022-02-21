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Öztürkler: Halkın önceliğini siyasetin önceliği yapmalıyız

Ziya Öztürkler, halkın önceliklerini siyasetin öncelikleri yapmaları gerektiğini söyledi.

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21/02/2022

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Öztürkler: Halkın önceliğini siyasetin önceliği yapmalıyız

Ulusal Birlik Partisi Güzelyurt Milletvekili Ziya Öztürkler, halkın önceliklerini siyasetin öncelikleri yapmaları gerektiğini söyledi. Öztürkler, sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Halkımız laf değil hizmet, kriz değil istikrar, karmaşa değil uyum bekliyor.

Bizler halkımıza sözler söylemeden, planlar sunmadan önce, onların gerçek gündemini, bizlere ne söylediğini anlayıp, bunları özümseyerek yol almalıyız. Genci, yaşlısı, çiftçisi, işçisi, memuru tüm insanlarımızla, hep birlikte, gönül gönüle gelecek için sağlam adımlar atmalıyız. Birbirimize inanarak ve güvenerek ülkemizi hak ettiği yere taşımalıyız. Kurulan yeni hükümet ülkemize hayırlı olsun” dedi.

21/02/2022 14:48
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TAGS: ziya öztürkler, ubp, hükümet,
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