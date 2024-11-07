Öztürkler: Hukuksuz bir durum yok, CTP öyle diyorsa mahkemeye gitsin

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07/11/2024

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Öztürkler: Hukuksuz bir durum yok, CTP öyle diyorsa mahkemeye gitsin

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, BRT’de Baykan Gürses’in sorularını yanıtladı.

Başkanlık sürecinde hukuksuzluk olduğunu olduğunu iddia eden CTP’ye süreci mahkemeye taşıma çağrısı yapan Öztürkler, hukuk kararını verecek tek makamın mahkemeler olduğunu söyledi

Öztürkler, “ Ben hukukçularıma güveniyorum, bizim hukukçularımız seçimin içtüzüğe uygun sonuçlandığını yönünde görüş verdi. Onlar da kendi hukukçularına güveniyorlarsa süreci mahkemeye götürsünler” dedi

Öztürkler, “Mahkeme ters görüş verirse, boynumuz kıldan incedir” diye ekledi.

07/11/2024 17:58
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TAGS: Öztürkler: Hukuksuz bir durum yok, CTP öyle diyorsa mahkemeye gitsin
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