Öztürkler: İki ay içinde 400’e yakın kişi sınır dışı edildi

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, KKTC’ye başka ülkelerden gelen ancak suça karışan ve suça karışmasa da izni bitip kaçak duruma düşen kişilerin yurt dışı edilme işlemlerinin sürdüğünü belirterek, iki ay içinde yapılan denetimlerde 400’e yakın kişinin sınır dışı edildiğini vurguladı.

Öztürkler, toplumun huzurunu bozan, halkımızın güvenliğini tehdit eden kişilere karşı, müsamaha göstermeyeceklerini, gerekli yasal işlemin yapılacağını vurguladı.

Ülkeye daha gelmeden, yabancıların gerekli tüm belgelerinin, ön bir denetimden geçirilmesini hedeflediklerini ve bunu e-vize uygulaması ile yapacaklarını ifade eden Öztürkler, iki- üç ay içinde sistemi kuracaklarını kaydetti.

Ziya Öztürkler, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan “Markaj” programına katılarak Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Suçluları cezaevinde yatırmak

ve sınır dışı etmek maliyetlidir”

İki ay içinde yapılan denetimlerde, ülkemizde kaçağa düşmüş veya suça karışmış 400’e yakın kişinin sınır dışı edildiğine değinen Ziya Öztürkler, “Ülkeye Türkiye’den ve başka ülkelerden gelen ancak suça karışan ve izni bitip kaçak duruma düşenlerin yurt dışı edilme işlemleri sürüyor. Sınır dışı edilenlerden 150’ye yakın kişi ülkemizde izinsiz yaşayan kişilerdi” dedi.

Çalışmak için ülkemizde bulunan kişileri ve öğrencileri kimler getiriyorsa bu insanlardan onların sorumlu olduğunu ve sınır dışı edilme bedellerini de onların ödediğini belirten Öztürkler, yasadaki boşluktan yararlananlar için de ülkede sorun yaratan kişileri ülkeye getirenlerle ilgili de sorumluluk almaları konusunda çalışmalar yapıldığını kaydetti.

Öztürkler, “Suçluları cezaevinde yatırmak ve sınır dışı etmek işlemleri maliyetlidir bu nedenle önemli olan sorunlu kişilerin ülkeye girişinin engellenmesidir. Bunun için yoğun çaba harcıyoruz” dedi.

KKTC’de kayıtlılığın artması, vatandaşlarımızın huzurunun, güvenliğinin sağlanması için her türlü çalışmayı yaptıklarını, ortaya büyük çaba koyduklarını belirten Öztürkler, toplumun huzurunu bozan, halkımızın güvenliğini tehdit eden kişilere karşı, müsamaha göstermeyeceklerini, gerekli yasal işlemin yapılacağını vurguladı.

“e- vize uygulaması için çalışıyoruz”

e- vize uygulamasının önemine dikkat çeken Öztürkler, “Eğitim Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve polis muhaceret birlikte çalışıyor. 3 ülkeye vize uygulaması, geri kalan ülkeler için çalışma izni ve davet mektubu uygulaması var. İlgili birimlerin de kontrolünde olacak e- vize sisteminde yasal süreçlerini tamamlayan kişiler gelecek. 2 ay içinde hayata geçmesi için hedef koyduk” ifadelerini kullandı.

Ülkeye daha gelmeden, yabancıların gerekli tüm belgelerinin, ön bir denetimden geçirilmesini hedeflediklerini belirten Öztürkler, iki- üç ay içinde sistemi kuracaklarını kaydetti.

“Yabancılar devlet dairelerindeki

işlemleri dijital ortamda yapabilmeli”

Ülkede yaşayan yabancıların devlet dairelerinde yaşadığı dil sorunu hakkındaki soruyu yanıtlayan Öztürkler, “Teknoloji kullanılarak ülkede yaşayan yabancıların devlet dairelerinde yaşadığı dil sorunu çözülebilir. Kişilerin kurumlara gelmesi yerine internet ve uygulamalar üzerinden yapılabilir” dedi.

Yabancıların, Türkçe yerine farklı dil seçeneklerini kullanarak dijital ortamda işlemlerini yapabileceklerini ifade eden Öztürkler, “KKTC’de 144 ülkeden gelen yabancı öğrenci var hepsi İngilizce bilmiyor ona göre düzenlemeler yapılmalı” diye konuştu.

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02/07/2022 18:46