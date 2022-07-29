Öztürkler: İnsanımızın hak ettiği hizmeti alabilmesi için çalışacağız

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, İskele Long Beach Sahili’nde atık suların akmasını önlemek üzere başlatılan çalışmalar ve kurulan komite çalışmalarını tamamladığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, sosyal medya hesabından “İnsan konuştuğu kadar değil, ürettiği kadar vardır. İnsanımızın mutlu olması, hak ettiği hizmetleri alabilmesi için çalışmaya, üretmeye ve paylaşmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Öztürkler’in açıklaması şöyle:

Yoğun tempo içerisinde geçen bir haftayı daha geride bıraktık.

Öncelikle, İskele Long Beach Sahili’ne atık suların akmasını önlemek üzere başlattığımız çalışmalar ve akabinde kurduğumuz komite çalışmalarını tamamlamıştır. Kısa sürede tüm paydaşların katkısıyla “İskele Atık Su Arıtma ve Kanalizasyon Projesini” hazır hale getirdik. Bu önemli proje ilk gerçekleştirilecek Bakanlar Kurulumuzun gündeminde olacaktır.

Dijitalleşen dünyanın olanaklarından yararlanmak, insanımızın hak ettiği çağdaş hizmetleri sunmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bu anlamda E-Nüfus Sistemine geçiş sürecinin önemli bir adımını da oluşturan, KKTC vatandaşlarının doğumdan itibaren kimliklendirilmesi için “Sakinlerin Kaydı Tüzüğü”nde gerekli düzenlemeleri yaparak, Bakanlar Kurulumuzdan geçirdik.

Bugünden itibaren resimli yeni kimlik kartına sahip olan tüm çocuklarımız, Türkiye Cumhuriyeti’ne gidişlerde pasaporta ihtriyaç duymadan KKTC kimlikleri ile seyahat edebileceklerdir.

Emlakçılarımızın uzun süredir beklediği, diğer bir önemli yasa tasarısı, “Emlakçıların Kayıt Ve İşlemleri Değişiklik Yasa Tasarısı”nda gerekli düzenlemeleri yaparak Bakanlar Kurulumuza sunduk.

Küresel olarak çipli pasaport cüzdanlarında yaşanan tedarik sıkıntısını aşmak, vatandaşlarımıza mağduriyet yaşatmamak adına gerekli tüm çalışmalar, görüşmeler yapıldı.

Bu süreç zarfında vatandaşlarımızın Türkiye Cumhuriyeti’ne araçları ile yapacakları seyahatlerde pasaport yerine, çipli kimlik kartlarını kullanılabilmeleri için yoğun ve çok yönlü bir çalışma ortaya koyan çalışma arkadaşlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

İnsan konuştuğu kadar değil, ürettiği kadar vardır. İnsanımızın mutlu olması, hak ettiği hizmetleri alabilmesi için çalışmaya, üretmeye ve paylaşmaya devam edeceğiz.

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29/07/2022 12:11