Öztürkler: Kadına yönelik şiddete karşı mücadele birimini kurduk

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde kadına yönelik her türlü şiddete hayır demek, bu yönde toplumsal farkındalığı artırmak ve de İçişleri Bakanlığı sorumluluk alanları içerisinde görev yapan kadınların karar alma süreçlerinde etkinliğini yükseltmek adına tamamen gönüllük esasına dayalı bir birim kurduklarını açıkladı.

Bakan Öztürkler, İçişleri Bakanlığının bünyesinde toplam; 919 personel çalıştığını, Merkezi Cezaevinin özel konumu nedeniyle erkek çalışanın fazla olmasının normal olduğunu göz önüne alarak bir değerlendirme yapıldığında, 6 ilçe ve bağlı dairelerde çalışan erkek personel sayısının 267, kadın çalışan sayısının ise 328 olduğunu belirtti.

Merkezi Cezaevinde mevcut durumda görev yapan toplam 324 personel olduğunu, bunun 46’sının kadın, 278’inin ise erkek olduğunu ifade eden Öztürkler, burada cezaevinin dışında kalan dairelerimizde çalışan toplam sayı 595 kişidir. Genel orana baktığımızda 328 kadın çalışanın bakanlığımızı sırtladığını rahatlıkla söyleyebilirim. Özellikle kadın çalışanlarımıza baktığımızda farkındalığı yüksek, eğitimli bir kitle görüyorum. Burada çok daha verimli olmak, kadınlarımızın karar alma süreçlerinde daha etkin rol oynamasını sağlamak, Şiddetin her türüne karşı birlikte sürdürdüğümüz mücadeleyi yükseltmek adına tamamen gönüllülük esası ile “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Birimini” büyük bir heyecanla ilan ediyoruz” dedi.

“SORUNLU DEĞİL, SORUMLU BİR ANLAYIŞLA HAREKET EDİYORUZ”

Sorunlu değil, sorumlu bir anlayışla hareket ettiklerine dikkat çeken Bakan Öztürkler, Kadınların gerek kamusal alanda gerekse de hayatın her alanında özellikle de karar alma süreçlerinde daha güçlü yer almasının çok önemli olduğunu belirtti.

Ülke güvenliği ve kamusal huzurun sağlanması, şiddetin her türüne karşı mücadelenin yükseltilmesi için ilk günden itibaren ortaya siyasi irade koyduklarını söyleyen Öztürkler, “kadına şiddet suçundan ceza alan kişilere karşı çok katı şekilde deport işlemlerini yaptık. Özellikle kadına şiddet suçu işleyen kişilere karşı asla taviz verilmeyeceğinin bilinmesini istiyorum. Bu hususta toplum olarak da sorumluluklarımızın farkında olmalıyız. Devlet olarak eksik olan yasal düzenlemeler konusunda tüm paydaşlar istişare içerisinde çalışmalı, toplumsal farkındalık adına da şiddet uygulayan bireylere karşı hayır demeyi, susmamayı, gerekli şikâyet ve müdahaleleri yapmayı görev bilmeliyiz” dedi.

“KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNDE EN ÖNEMLİ FAKTÖR ZİHNİYET DEĞİŞİMİDİR”

Şiddetin her türüne karşı birlikte mücadele edilmesi gerektiğine de işaret eden Öztürkler, “Dilimizi değiştirebilirsek, hâkim anlayışı da değiştirebiliriz. Kıbrıs Türkü’nün kültür mayasında; hoşgörü, saygı ve dayanışma ruhunun olduğunu çok iyi biliyoruz. Kadına karşı şiddetin önlenmesinde en önemli faktör tartışmasız bir şekilde zihniyet değişimidir. Dünya’da en çağdaş bilinen ülkelerde dahi, din, dil ve ırk fark etmeden şiddet olaylarının artması çok üzücüdür. Bizler, kadınlarımızın bakanlığımız uhdesindeki tüm alanlarda, yapılan projelerde aktif olmalarına yardımcı olacak ve karar alma süreçlerindeki rollerini artırarak insanlığa yakışmayan bu küresel sorunla mücadele etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Bakan Öztürkler, bugün ilk toplantısını yaparak ilan ettiğimiz “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Birimi’mizin bakanlığımızın tüm kademlerindeki kadınlarımıza daha rahat ulaşacağına, kadınların karar alma süreçlerinde çok daha etkin yer almalarını sağlayacaklarına, şiddetsiz iletişim başta olmak üzere kadının yaratıcı zekâsının, şefkatinin, farklı bakış açısının bakanlığımıza güç katacağına yürekten inanıyorum. Kadına yönelik her türlü şiddete karşı bugün mücadelemizi, sesimizi güçlü şekilde yükseltirken, ülke güvenliği ve kamusal huzurun sağlanması adına ilk günden itibaren ortaya koyduğumuz suç ve şiddete karşı sıfır toleransla çalışmaya devam edeceğimizin sözünü veriyorum. Bu vesileyle, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde kadınlarımızın cesaretleri, gönülleri ile bu projede yer aldıkları için tüm kadınlarımıza bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum ”dedi.

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25/11/2022 12:49