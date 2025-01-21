Öztürkler Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde sabaha karşı meydana gelen ve 10 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin yaralandığı yangınla ilgili başsağlığı mesajı yayımladı.

Meclis'ten yapılan açıklamaya göre, Başkan Öztürkler, yaşanan bu üzücü olayın derin bir keder yarattığını belirterek, hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine başsağlığı diledi.

Kartalkaya'da böyle bir felaketin yaşanmış olması nedeniyle üzüntüsünü dile getiren Öztürkler, "Milletimizin başı sağ olsun, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum" dedi.