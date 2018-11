Öztürkler, Kıbrıs Ada Kent Üniversitesi Öğrencileriyle Söyleşide Bir Araya Geldi

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yükseköğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Dr. Ziya Öztürkler, Kıbrıs Ada Kent Üniversitesi öğrencileri ile “Yükseköğretim ve Gelecek Üzerine” konulu söyleşide bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, halen KKTC’de 19 üniversitenin faaliyette olduğunu söyleyen Öztürkler, bu 19 üniversitenin 12 tanesinin Türkiye Cumhuriyeti’ndeki YÖK’ten onay alıp YÖK tercih kılavuzunda yer aldığını belirtti.

YÖK tercih kılavuzuna KKTC’den son eklenen üniversitenin Kıbrıs Ada Kent Üniversitesi olduğunun altını çizen Öztürkler, 19 üniversitenin dışında Türkiye’de kurulmuş ancak KKTC’de kampüsü olan iki üniversitenin de eğitimlerine devam ettiğini, bunların da OTDÜ ile İTÜ olduğunu söyledi.

Yükseköğretimde ülkemizin 40 yılı geride bıraktığına dikkat çeken Öztürkler, geride kalan bu süre içinde 100 binden fazla öğrencinin mezun edildiğini, bugün ise halen üniversitelerimizde 145 ayrı ülkeden 100 binden fazla öğrencinin yükseköğretim gördüğünü anlattı. Öztürkler kaliteli bir eğitim için kaliteli ve rekabet edebilir bir yükseköğretime ihtiyaç olduğunu ifade etti.

KKTC’nin, dünya tarafından her ne kadar izole edilmeye çalışılsa da üniversiteler ve diplomaları sayesinde dünyanın her yerinde tanınan ve denkliği olan diplomalarla adından söz ettirdiğini söyleyen Öztürkler, “bugün bu öğrenciler aslında bizim fahri temsilcimiz gibi. Dünyanın birçok değişik noktasında 100 bini aşkın mezunumuz var. Bu arkadaşlardan çok şey bekliyoruz. Ama şu an burada olanlara da kendimizi ve kültürümüzü en iyi şekilde anlatmak zorundayız” dedi.

Konuşmasının son kısmında son aylarda yaşanan zamlara da değinen Öztürkler, okul harçlarının Türk Lirası olduğuna dikkat çekti ve ev kiralarının da TL olması gerektiğini söyledi.

Öğrencilerin yükseköğretimden beklenti ve taleplerini dinledikten sonra Kuzey Kıbrıs’ta öğrenci olma ve üniversitelerle ilgili bilgi paylaşımında bulunan Öztürkler, söyleşi sonunda, “Bir Gelecek Düşlüyorum” isimli kitabını öğrenciler için imzaladı.