Öztürkler: Kıbrıs Türkünün Haklı Mücadelesini Anlatmaya Devam Edeceğiz

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Fadıl Şanverdi Başkanlığındaki Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) heyetini kabul etti.

Kabulde konuşan UID Başkanı Fadıl Şanverdi, 32 ülkede 57 bölge temsilcilikleri olduğunu anımsatarak birlik olarak KKTC’nin tanıtımı ve Kıbrıs Türkünün vermiş olduğu haklı mücadeleyi tüm dünyaya anlattıklarını söyledi.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler de konuşmasında UID’ye büyük önem verdiklerini ifade ederek birliğe çalışmalarında başarılar diledi.

Önemli bir dönemden geçildiğini vurgulayan Öztürkler, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin enerji ve güvenlik konularında gerginliği arttırıcı adımlarını dikkatle takip ettiklerini söyleyerek, Kıbrıs Türk halkının haklarının korunması adına hiçbir konuda geri adım atmayacaklarını belirtti.

Anavatan Türkiye’nin garantörlüğünü savunmaya kararlılıkla devam edeceklerinin altını çizen Öztürkler, Türkiye ile tam bir uyum içerisinde ortak adımlar atmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Güneyde okuyan öğrencilerin KKTC’ye gezi amaçlı bile gelmesine izin vermeyen bir zihniyet ile karşı karşıya olduklarına değinen Öztürkler, Kıbrıs Türklerinin haklı davasını her platformda anlatmaya devam edeceklerini söyledi.

Başkan Öztürkler, UID gibi kuruluşların bu sesin duyurulması katkı sağlayacağına inandığını vurgulayarak, KKTC’nin ambargolardan kurtulması ve hak ettiği noktaya gelmesi konusunda çalışma yapan bütün kurumlarla işbirliği içerisinde çalışacaklarını belirtti.