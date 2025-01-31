Öztürkler: ''Kıbrıs’ta barışın simgesi Türk Silahlı Kuvvetleri’dir''

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Kıbrıs’ta barış ve huzurun korunmasındaki rolüne vurgu yaptı.

Ankara'da temaslarda bulunan Öztürkler, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir araya geldi. Öztürkler’e görüşmede KKTC’nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreteri Seral Fırat ve Özel Kalem Müdürü İrem Uygun eşlik etti.

Öztürkler görüşme sonrasında BRT'nin Ankara Temsilcisi Bülent Göksan’a değerlendirmelerde bulundu. Yerel ve bölgesel konuların ele alındığını söyleyen Öztürkler, samimi ve verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bugün sabah saatlerinde Ankara'ya geldiğini ve iki televizyon programında düşüncelerini paylaştığını ifade eden Öztürkler, sonrasında Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir araya geldiğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığının adadaki huzur ve istikrarın teminatı olduğunu vurgulayan Öztürkler, rahmetli Bülent Ecevit'in 1974 yılında sadece Kıbrıslı Türklere değil, Rumlara da barış getirmek için geldiklerini söylediğini hatırlattı ve bu yaklaşımın önemini bir kez daha vurguladı.

Ada’da iki devlet bulunduğunu ve ancak iki devlet temelinde bir işbirliğinin mümkün olabileceğini belirten Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının haklarının korunması ve enerji ile kıta sahanlığı konularında Türkiye'nin net bir duruşu olduğunu ifade etti.

Öztürkler, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün yapılan temaslarda net bir şekilde ortaya konduğunu kaydetti.