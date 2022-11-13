Öztürkler: 'Kırsal Kesim Altyapı Çalışmaları’ Dikmen Bölgemizde başladı

Öztürkler, Dikmen’de, kırsal kesim arsaları altyapı ve  asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi. 

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13/11/2022

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Öztürkler: 'Kırsal Kesim Altyapı Çalışmaları’ Dikmen Bölgemizde başladı

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Dikmen’de, kırsal kesim arsaları altyapı ve  asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi. 

Öztürkler “Her Hafta Bir Bölgemize Hizmet Götürme” sözümüz üzerine ‘Kırsal Kesim Altyapı Çalışmaları’ Dikmen Bölgesinde de başladığını  belirtti. 

Öztürkler sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada " 21 farklı köyümüzün altyapı projeleri ihaleleri tamamlanıp yapım aşamasına geçilmesi kapsamında, 16 köyümüzde yılsonuna kadar 45 km asfalt yol çalışmalarımızın tamamlanacağını bir kez daha belirtmek isterim. İnsanımıza hizmet etmeye ve gençlerimize sahip çıkmaya devam edecez" ifadelerini kullandı.

Öztürklerin açıklaması şöyle:

“Her Hafta Bir Bölgemize Hizmet Götürme” sözümüz üzerine ‘Kırsal Kesim Altyapı Çalışmaları’ Dikmen Bölgemizde de başladı. 21 farklı köyümüzün altyapı projeleri ihaleleri tamamlanıp yapım aşamasına geçilmesi kapsamında, 16 köyümüzde yılsonuna kadar 45 km asfalt yol çalışmalarımızın tamamlanacağını bir kez daha belirtmek isterim. İnsanımıza hizmet etmeye ve gençlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz.

Altyapı çalışmalarını yerinde görüp incelemelerde bulunurken bölgemiz halkıyla da bir araya gelerek projelerimizi anlatma fırsatı bulduk. Dökülecek yolların insanlarımıza, Dikmen’e hayırlı olmasını temenni ediyorum.

 

13/11/2022 15:17
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TAGS: içişleri bakanı, ziya öztürkler, kırsal kesim, dikmen,
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