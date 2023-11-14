Öztürkler: KKTC dünden çok daha güçlüdür

Ulusal Birlik Partisi Güzelyurt milletvekili Dr. Ziya Öztürkler, katıldığı televizyon programında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Öztürkler, “KKTC’nin kuruluşunun 40. Yılında eğitimli, donanımlı genç bir nesle sahibiz. Bugün, KKTC dünden çok daha güçlüdür. Bizlere düşen en önemli görevlerden biri, devletimizi çağdaş sistemlerle daha iyi bir konuma getirerek, dijitalleşen dünyada yerimizi alarak ilerlemektir.

İçişleri Bakanlığı görevimiz sırasında kurumsal yapının güçlendirilmesi ve çağdaş hizmetlerin halkımızla buluşturulması adına önemli adımlar attık. Başlattığımız dijital dönüşüm programı çerçevesinde; E-Nüfus Sistemi ve E-Kimlik Sistemi yenilendi. Muhaceret işlemlerinde, tapu işlemlerinde önemli dijitalleşme çalışmaları başlatıldı. Örneğin, Nüfus Kayıt Dairesi’nde hazırlanan E-Nüfus ve E-Kimlik Sistemleri ile dijital ortamda vatandaşların bakanlığa gelmeden doğum belgelerini evlerinden, mobil cihazlarından alabilmeleri için çalışmalar tamamlandı. E-devlet sisteminin eksiklikleri giderildiği takdirde bu hizmetler dijital ortamda verilebilecektir. Ayrıca yabancıların Taşınmaz Mal Birimi başvurularını, Bakanlığa gelmeden dijital ortamda online olarak yapabilmeleri sağlanarak kontroller de artırılmış oldu.