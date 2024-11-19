Öztürkler: Meclis’in itibarını daha iyi bir noktaya getireceğiz

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler BRT’de yayınlanan 50+1 programına katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Hiçbir zaman koltuk ve makam sevdasında olmadığını ifade eden Öztürkler, siyasi geçmişinde görevlere talip olmadığını, Meclis Başkanlığı görevi için de adaylık başvurusunda bulunmadığını ifade ederek, yaşanan süreci anlattı.

Meclis Başkanlığı’nın onurlu bir görev olduğuna vurgu yapan Öztürkler, siyasi tarihe bakıldığı zaman en genç Meclis Başkanı olduğunu kaydetti.

Öztürkler, “ inşallah bir hata yapmadan, devletimizi küçük düşürmeden, toplumumuzu küçük düşürmeden, eşit davranarak meclisin yasama ve denetim faaliyetlerini çalıştırırız. Meclis’i daha önceki olumsuz hareketlerden sıyırılan, daha itibar daha iyi bir noktaya getiririz.” şeklinde konuştu.

Başbakan Ünal Üstel’in dirayetli duruşu sayesinde yaşanan sürecin olgunlukla geçirildiğinin altını çizen Öztürkler, Meclis’teki UBP Grup toplantısında, UBP’nin birlik ve beraberliğini yeniden sağladığını kaydederek, benim beklentim bundan sonra UBP’nin topluma dokunmasıdır” dedi.