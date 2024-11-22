Öztürkler, Miroğlu ve Özgür için mesaj yayımladı

Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, bugün ölüm yıl dönümleri olan Dr. Salih Miroğlu ve Özker Özgür için mesaj yayımladı.

Öztürkler, Miroğlu için yayımladığı mesajda, Miroğlu'nun, Kıbrıs Türk halkına ve Ulusal Birlik Partisi'ne uzun yıllar çok değerli hizmetler sunan, yüreği insan ve vatan sevgisiyle dolu, duyarlı ve nazik kişiliğiyle toplumda sevilen ve saygı duyulan, yeri doldurulamayacak bir insan, bir siyasetçi, bir doktor, bir eş, bir baba ve daha birçok nitelikli unvana haiz bir isim olduğunu kaydetti.

Miroğlu'nun gidişinin, Kıbrıs Türk siyasi hayatında büyük bir boşluk yaratırken, gerek siyasi yaşamında, gerekse tıp camiasında ve diğer alanlardaki değerli katkıları sayesinde ardında derin izler bıraktığını ifade etti.

Öztürkler, Miroğlu'nun Ulusal Birlik Partisi çatısı altında devletine, ülkesine, halkına ve partisine sıkı sıkıya bağlı değer yargıları ve üstün görev anlayışıyla bakan ve milletvekili olarak çok önemli hizmetlerde bulunduğunu vurgulayarak "Aynı zamanda aile büyüğüm olmasından ötürü her daim büyük bir onur duyduğum Dr. Miroğlu, Salih abimiz, bizlere öğretileri ile yolumuza her daim ışık tutmuştur. O'nun açtığı yolda, çizdiği hedefler doğrultusunda azim ve inançla ilerlemek ona olan yegâne borcumuzdur. Rahat uyu Salih abi, emanetin emin ellerde." dedi.

-Özker Özgür'ü anma mesajı

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Özker Özgür için yayımladığı mesajda ise şunları kaydetti:

"Cumhuriyetçi Türk Partisi'ne uzun yıllar genel başkanlık yapan, siyasi yaşantısında milletvekilliği ve Başbakan yardımcılığı görevlerinde bulunan Kıbrıs Türk siyasi tarihinin önemli isimlerinden Özker Özgür, Cumhuriyetçi Türk Partisi çatısı altındaki özverili çalışmalarıyla örnek olmuş bir siyasetçiydi. 2005 yılında aramızdan ayrılan Özker Özgür'ü, vefatının 19.yıl dönümünde saygı ve rahmetle anarım. Ruhu şad olsun."