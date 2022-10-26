Öztürkler: Muhaceret sistemleri ile ilgili en büyük projeyi yapıyoruz

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, "Kayıtlılığın sağlanması amacıyla yeni bir sayfa açıyoruz.” dedi.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya gore, Öztürkler, katıldığı bir webtv programında, bakanlık olarak yürüttükleri çalışmalar ve projeler hakkında açıklamalarda bulundu.

Öztürkler, Meclis Genel Kurulundan oy birliği ile geçirilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde izinsiz olarak bulunmaları sebebiyle cezaya düşmüş yabancılara af öngören “Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasası hakkında bilgi verdi.

Muhaceret Affının resmi gazetede yayınlanmasından 10 gün sonra yürürlüğe gireceğini açıklayan Öztürkler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde izinsiz olarak kalmaktan veya birçok farklı geçerli sebeple cezaya düşmüş yabancılara af öngören “Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasası’nın meclisten oy birliği ile geçtiğini, yasanın yürürlüğe girdiği tarih itibariyle de 90 gün süre ile geçerli olacağını belirtti.

Muhaceret Affı konusunda geçmişten günümüze doğru bakıldığında 17 yılda toplam 10 kez muhaceret affı çıkarıldığını, bunu da doğru bulmadıklarını ifade eden Öztürkler, “her zaman, her dönem de bu affın çıkacağının düşünülmesi çok yanlıştır. Ülkede kayıtlılığın sağlanması adına yeni bir sayfa açıyoruz. Bu konuda muhalefetle de birlikte hareket ederek, son muhaceret affından faydalanan kişilerin bu aftan faydalanmamaları için ek bir madde koyduk. Af yasasının resmi gazetede yayınlanmasından 10 gün sonra yürürlüğe girecek olmasının sebebi; bir önceki aftan yararlanan 4167 kişinin muhaceret sistemleri ile Polis Muhaceret sistemi üzerinde eşleştirilmesi ve aftan yararlandırılmaması için yapılan hazırlığın tamamlanması içindir”dedi.

Muhaceret sistemlerinin de yapılandırıldığını açıklayan Öztürkler, Muhaceret Affı sonrası kendilerini kayıtlı yasal statüye getirmeyen yabancıların tespitinin kolaylıkla yapılacağını, bu konuda sıfır toleransla hareket edeceklerini, ülkede kayıt dışı yaşama arzusunda olanların ise ülkeden kesinlikle çıkartılacaklarını belirtti.

Şu an cezalı olarak yaşayanlara son bir çağrıda da bulunan Öztürkler, “bu ülkede kalınacaksa hukuka, kurallara ve yasalara saygılı, kayıtlı bir şekilde kalınacak, bunun gerçek anlamda son bir şans olduğunun bilinmesini istiyorum” dedi.

-“Muhaceret sistemleri ile ilgili en büyük projeyi yapıyoruz”

Ülkede güvenliğin ve kamu huzurun sağlanması adına ilk günden itibaren birçok çalışma yapıldığını, 1500’ün üzerinde deport edilen kişi olduğunu fakat esas amaçlananın ülkeye girişlerde kontrolün sağlanması olduğuna işaret eden Öztürkler, “Bu ülkede Muhaceret Sistemleri ile ilgili en büyük projeyi yapıyoruz. E-Vize Otomasyon sistemi ile ülkeye girişlere sıkı kontrol getirilecektir. Yakın zamanda ihalesi sonuçlanacak olan proje ile, yabancıların ülkeye girişlerinde 7 kontrol noktasından geçilerek vize verilecektir. Burada suç oranlarının yüksek olduğu ülkelerden başlanarak vize uygulamanmaya başlanacaktır”dedi.

Öztürkler, takriben bir ay sonra gibi E-Vize Otomasyon Sisteminin devreye gireceğini sistemin oturmasıyla da ülkemize yönelik “sorma gir hanı oldu” söylemlerinin de ortadan kalkacağını belirtti.

-25 Aralık’ta 18 belediye ile seçime gidiyoruz

Öztürkler, Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa ile ilgili olarak ana muhalefetin Anayasa Mahkemesi’ne yapmış olduğu yürütmenin durdurulmasına ilişkin ara emir taleplerinin Anayasa Mahkemesi tarafından red edilmesini ve Yerel Seçimlerin 25 Aralık’ta 18 Belediye ile yapılmasının kesinlik kazanması konularını değerlendirdi.

Topluma hizmetin bir görev olduğunu ifade eden Öztürkler, göreve geldiklerinde Belediyeler konusunda sancılı bir süreç yaşandığını, Yerel Seçimlerin tarihinin, belediye başkanlarının, meclis üyelerinin ve muhtarlarının yetki sürelerinin aşılmasından kaynaklı sorunlarla karşılaşıldığını hatırlattı.

Öztürkler, Belediyeler Reformunun birinci ayağı olan birleştirme yasasında sıkıntıların aşılması adına çok ciddi bir süreç yaşandığını, ilk olarak mecliste temsil edilen tüm partilerden üyelerin katıldığı bir Ad-Hoc komite kurularak belediyelerin birleştirilmesi konusunda kriterlerin belirlendiğini, daha sonra meclis komitesinden geçen yasanın mecliste tartışılması sırasında muhalefetin son eleştirilerinin de bizzat kendileri tarafından dikkate alınarak birçok maddede düzenleme yapıldığını ve meclisten o şekliyle geçirildiğini ifade etti.

Ana muhalefetin Birleştirme yasası için Anayasa Mahkemesine açtığı iptal davasında yürütmesinin durdurulması yönündeki taleplerinin red edildiğini belirten Öztürkler,”Birleştirme yasası adı üstünde belediyelerimizin gerek hizmetlerin daha iyi verilmesi, gerekse de malli yapılarının güçlendirilmesi adına kapatılması değil, birleştirilmesidir. Burada Yerel Yönetimler Reformunun birinci bacağını tamamladık. Esas olan ikinci ve daha çok üzerinde durduğumuz, 51/95 Sayılı Belediyeler Değişiklik Yasasıdır. Yarım asırdan fazladır dokunulmayan, en son 2001’de resmi harç ve vergilerde düzenleme yapılan değişmesi elzem olan bir yasadır. Bu konuda da 2-3 hafta içinde 51/95 Sayılı yasayı meclisten geçireceğiz” dedi.

Öztürkler, “Bundan sonraki süreçte demokrasinin gereği olarak herkes 25 Aralık’ta 18 Belediye için yapılacak seçimlere hazırlansın, Anayasa Mahkemesinin kararı nihaidir” şeklinde konuştu.

Öztürkler, 18 Belediye ve yeni sürecin ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Bu habere tepkiniz:



26/10/2022 15:20