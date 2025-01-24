Öztürkler: ''Nedense bazı vekiller, yurtdışına sadece meclis günleri gidiyor''

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, genel kurulun vaktinde açılmamasından yakındı.

Bir Tv yayınında konuşan Öztürkler, genel kurulun saat 10.00’da açılması gerektiğini herkesin bildiğini söyledi.

Öztürkler, “ Arkadaşlara söyledim. Meclisi artık daha erken açacağım. Meclis zilini artık daha erken çalacağım. Bazı arkadaşlar telefonlara çıkmıyor. Yurtdışındaki ailesini nedense sadece meclis günleri görmeye gidiyor. Çarşamba da yapabilirsin. Meclisin çalışma saatleri bellidir” dedi.