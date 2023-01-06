Öztürkler: Neslihan Evlice en kısa sürede evlatlarına kavuşturulacaktır

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, sınır dışı edilen Neslihan Evlice hakkında açıklama yaptı.

Bakan Öztürkler, Neslihan Evlice’nin en kısa sürede evlatlarına kavuşması için gerekli işlkerim yapıldığını söyledi.

Öztürkler’in açıklamasının tamamı şöyle:

Güçlü ve onurlu bir anne olan Neslihan Evlice’nin çocuklarına bakmak için verdiği yaşam mücadelesinde yanında olacağız. Çocukları KKTC vatandaşı olan Neslihan hanımın yaşamış olduğu üzücü ve vicdanlarımızı yaralayan bu talihsiz hadiseyi dün sosyal medya aracılığıyla büyük bir üzüntü içerisinde öğrendim. Yaşanan bu drama son vermek ve konunun çözüme kavuşmasını sağlamak üzere Muhaceret Müdürlüğümüze ve hukukçumuza gerekli talimatlar verilmiştir.

Bu üzücü olay karşısında bakanlık olarak elimizden gelen en hızlı şekilde Neslihan Evlice hanımın izinsiz ikametten ve gerekli sürede KKTC vatandaşı olan 2 çocuğundan dolayı ikamet iznine başvurmuş olmamasından kaynaklanan sıkıntıların aşılması adına gerekli olan girişim yapılmış, Bakanlar Kurulu’na ihracın kaldırılması ve Neslihan Hanımın çocuklarına kavuşması için önerge hazırlanmıştır.

Bu dramatik olayı gündeme getirerek, bizleri de uyaran kalbi güzel, hassas insanlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Mağduriyet yaşayan bu güçlü, cesur kadınımızın çocuklarına en kısa sürede kavuşması adına elimden gelen her türlü yardımı yapacağıma kimsenin şüphesi olmasın.

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06/01/2023 11:25