Öztürkler: Nitelikli, bilgiye dayalı eleştiri kültürü yok

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda güncel konuşmalar sürüyor. Ulusal Birlik Partisi milletvekili Ziya Öztürkler, “Eleştiri Kültürü, Kalite ve Standartlar” konulu konuşma yaptı.

Eleştiri kültürü konusunda toplum olarak iyi bir noktada olunmadığını dile getiren Öztürkler, nitelikli, bilgiye dayalı eleştiri kültürü olmadığını söyledi.

Öztürkler, eleştiri kültürü ve ortak akıl yaklaşımlarına inanan biri olduğunu kaydederek, üst kademe yöneticilerinin atanmasının sürekli tartışıldığını anlattı.

2018’de 4’lü hükümetin olduğu dönemde üst kademe yöneticisi olarak görev yaptığını dile getiren Öztürkler, üst kademe yasası görüşülürken, o dönemde bir köşe yazısı yazdığına dikkat çekti. Görüşleri dikkate alınsaydı bugün bu durumda olunmayacağını dile getiren Öztürkler, görüşlerinin dinlenmediğini kaydetti.

Herkesin fikirlerine saygı duymak gerektiğini ifade eden Öztürkler, kimseyi küçük düşürmemek gerektiğini söyledi.

Kaliteyle ilgili 4 sıfır kavramının dikkate alınmasının önemi üzerinde duran Ziya Öztürkler, dünyada inovasyon ve yapay zekayla ilgili ciddi yatırımlar yapıldığını, ülkede üniversiteleri daha çok kullanarak, bunları topluma katmak gereğini belirtti. Öztürkler, üniversitelerle toplumu buluşturmak gerektiğini ifade etti.

CTP Milletvekili Erkut Şahali’nin eleştiri kültürü ile ilgili sorusu üzerine, Öztürkler, hem eleştirenin, hem de eleştirilenin karşılıklı saygıyı koruması gerektiğini kaydetti.

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12/04/2022 19:16