Öztürkler: Nitelikli bir yapı için nitelikli insanlara ihtiyaç vardır

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Güzelyurt Milletvekili Adayı Ziya Öztürkler, ülkede, “parçalı değil, hareket kabiliyeti yüksek, güçlü bir hükumet modeline” ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Öztürkler, yazılı açıklamasında, vatandaşlara, “seçilecek 50 milletvekilini çok iyi analiz ederek sandığa gitmesi” çağrısında bulundu ve “nitelikli bir yapı için nitelikli insanlara ihtiyaç vardır” dedi.

Ziya Öztürkler, 23 Ocak Erken Genel Seçimleri’nin zorlu geçeceğine işaret ederek, halkın, oy verecekleri adayları iyi incelemesi ve topluma ne katacaklarını, geçmiş deneyimlerini, ileriye dönük projelerinin neler olduğunu iyi araştırması gerektiğine dikkat çekti.

“Partisinin hedefleri doğrultusunda, ülkenin çıkarları, halkın menfaati için her zaman olduğu gibi bundan sonra da planlı, programlı çalışmalar içinde olacağını kaydeden Öztürkler, “Toplumsal projeler içerisinde yer almamız, insan sevgisini ve ahlaki değerleri yukarıda tutmamız gerekiyor. Tüm bunların gerçekleşmesi için de parçalı bir hükumet modeli değil, hareket kabiliyeti yüksek, güçlü bir hükumet modeline her zamankinden daha fazla ihtiyacımız vardır” ifadelerini kullandı.

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29/12/2021 19:02