Öztürkler: “Öğretmenler, toplumları ve ülkeleri ayakta tutabilecek en büyük güçlerden biridir”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, öğretmenlerin bugün dünyada toplumları ve ülkeleri ayakta tutabilecek bilgi ve gelişmeleri sağlayacak en büyük güçlerden biri olduğunu söyledi.

Öztürkler, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle mesaj yayınladı. Öztürkler mesajında şunları kaydetti:

“Öğretmenlerimiz; gelişmemizin, güçlenmemizin ve varlığımızı iyi yaşam koşullarında sürdürebilecek olanaklara sahip olarak sürdürebilmemizin gerçek nedenleridir. Bugün dünyamızda bilgi, toplumları ve ülkeleri ayakta tutabilecek ve gelişmelerini sağlayacak en büyük güçlerden birisidir. Bilgi Çağı’nda öğretmenlerimiz, ülkemizin en değerli kesimi ve geleceğe umutla bakabilmemizi sağlayan en önemli ışıklarımızdır. Öğretmenlerimiz, ülkemizin aydınlık yarınlarına ulaşması için çocuklarımızın sorumluluk sahibi bireyler olarak yetiştirilmesine katkı sunarak kutsal bir görevi yerine getirmektedir. Kıbrıs Türk halkının en zor ve karanlık günlerinde de öğretmenlerimizin öğrencilerine verdiği vatan sevgisi ve ışık, mücadelemizin güçlenmesi ve bugün bir devlet sahibi olmamızda önemli bir rol üstlenmişti. Tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutlar, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal etmiş öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.”