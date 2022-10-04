Öztürkler: Orada bir sorun olduğu, doğru yönetilmediği aşikar

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasında, belediyelerin birleştirilmesi yasasıyla ilgili fazla sayıda değişiklik önerisi sunulduğuna işaret ederek, Anayasa Mahkemesi’nin üreteceği karar doğrultusunda belediyelerle ilgili düzenlemeye devam edileceğini ve uzlaşı kültürü doğrulusunda çalışıldığını söyledi.

Güngör çöplüğünün yeniden dizayn edilmesi gerektiğini ifade eden Öztürkler, “Aynı yerde 10-11 kez yangın çıkmış. Orada bir sorun olduğu, doğru yönetilmediği aşikar" dedi.

Muhaceret affı konusunda konuşan Öztürkler, suça karışıp ülkeden gönderilenlerin muhaceret affından yararlanmasının söz konusu olmadığını belirtti. Öztürkler, düzenlemenin bu hafta komitede görüşüleceğini söyledi.

Vatandaşlıkla ilgili soru üzerine İçişleri Bakanı Öztürkler, “5 mührü olana vatandaşlık vermedik. Öyle bir uygulamamız yok” dedi.

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04/10/2022 18:30