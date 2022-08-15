Öztürkler, Organize Suç Örgütleri ile Adı Anılan Kişilerin KKTC’ye Girişini Yasakladı!

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler’in imzası ile 5 Ağustos 2022 tarihinde Polis Genel Müdürlüğüne verilen resmi talimatla, organize suç örgütleri, sanal bahis çeteleri ve çeşitli suçlarla adı anılan 77 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının KKTC’ye girişi yasaklandı.

Haber Kıbrıs’ın elde ettiği bilgilere göre ülkeye girişi yasaklanan isimler arasında organize suç örgütleri ile adı anılan, Sarallar, Söylemezler ve Ulucanlar gibi isimlerin yanı sıra suç dünyasının birçok önemli isimi de yer alıyor.

Öztürkler, göreve gelir gelmez ülkede kamu huzuru ve güvenliği için sakıncalı kişilerin deport edilmesi yönünde Polis ve Güvenlik Kuvvetleri ile birlikte çalıştıklarını açıklamış, bu konuda hassas olduğunu birçok kez dile getirmişti. Son olarak Bakan Öztürkler’in talimatıyla Avustralya'nın en çok aranan uyuşturucu baronlarından Mark Buddle’ın, KKTC’den deport edilerek, önce Türkiye’ye oradan da ülkesine iadesi sağlanmıştı.

Kısa süre önce de Öztürkler’in basına verdiği demeçlerde bahsettiği sakıncalı kişilerin KKTC’ye girişlerinin yasaklanması konusunda önemli bir adım atıldığı, çalışmaların devam edeceği ve bu konuda kararlı olduğunu yakın çevresi ile paylaştığı biliniyor.

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15/08/2022 11:53