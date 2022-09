Öztürkler: Projede emeği olan herkese teşekkür ediyorum

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Türkiye Cumhuriyeti'nin destekleri ile hayat bulacak olan Cumhuriyet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi ile Millet Bahçesi projesinin Anavatanın Kıbrıs Türk'üne verdiği değerin en önemli göstergelerinden biri olduğuna işaret etti.

Öztürkler, yaptığı açıklamada “Cumhuriyet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi ile Millet Bahçesi projesi, uzun yıllar dile getirilen aslında her kesimin önemli bir eksiğimiz olarak tespit ettiği konulardır” dedi.

Öztürkler, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Halkımızla iç içe yeşil alanları, spor kompleksleri ve kültürel etkinliklerin yapılacağı alanlarla, çağdaş bir mimari ile inşa edilecek Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Cumhuriyet Meclisi ile Millet Bahçesi projesi, geçmişte olduğu gibi Kıbrıs Türkü için Türkiye Cumhuriyeti ve Anadolu insanımızın maddi, manevi desteklerinin her alanda devam ettiğinin bir nişanesidir. Kıbrıs Türk Halkı olarak yıllardır uluslararası alanda haklı davamızın savunulmasında her zaman yanımızda olan her türlü desteği bizlerden esirgemeyen başta Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bu kıymetli projede emeği olan herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Yapımına başlanan Cumhuriyet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi ile Millet Bahçesi projesinin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”

Bu habere tepkiniz:



28/09/2022 22:02