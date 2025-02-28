Öztürkler, Ramazan ayı mesajı yayımladı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, yarın başlayacak Ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Öztürkler, mesajında şunları kaydetti:

“On bir ayın sultanı Ramazan ayını idrak edecek olmanın huzuru içerisindeyiz. Rahmet, bereket ve mağfiret ikliminin hakim olduğu Ramazan ayı, bizlere paylaşma, yardımlaşma ve kardeşliğin önemini hatırlatan müstesna bir zaman dilimidir.

Ramazan ayının huşu ve huzurunu yaşayacağımız bu mukaddes ayda, manevi değerlerimizi yüceltirken, birlik ve beraberlik içinde dayanışmamızı daha da güçlendirip, sevgi ve hoşgörüyü hayatımızın merkezine koymayı sürdüreceğiz. Dünyanın farklı bölgelerinde savaş, açlık ve yoksulluk içinde yaşayan mazlum insanların da en kısa sürede barışa ve refaha kavuşmasını can-ı gönülden diliyorum.

Ramazan ayının ülkemizde, Anavatan Türkiye'de ve tüm İslam aleminde hayırlara vesile olmasını diler, rahmetin tecelligahı olan bu ayda yapacağımız duaların, tutacağımız oruçların kabul olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim.”