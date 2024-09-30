Öztürkler: Rum liderliği ateşle oynamamalı

UBP Güzelyurt Milletvekili, eski içişleri bakanı Dr. Ziya Öztürkler, katıldığı televizyon programında sorulan soruları yanıtladı önemli açıklamalarda bulundu.

Öztürkler, Doğu Akdeniz, sadece Türkiye için değil, bölge ülkeleri ve uluslararası diğer aktörler için de, jeopolitik ve jeostratejik önemini git gide artırmaktadır.

Bölgedeki hidrokarbon ve diğer değerli maddi değeri yüksek rezervler tüm dünyanın gözünün buraya çevrilmesine sebep olurken, Türkiye ve KKTC’nin yanı sıra GKRY, Yunanistan, İtalya, Lübnan, Filistin, İsrail, Tunus, Libya, Suriye Doğu Akdeniz’e sınır sahibi olması dikkate alınması gereken bir etkendir.

Öztürkler, Filistin-İsrail, İsrail-Lübnan çatışmaları Suriye’de halen devam iç savaş, Libya’nın zengin kaynakları Doğu Akdeniz’i tüm aktörler için vaz geçilmez kılarken; Türkiye ve KKTC’nin coğrafi avantajı tüm ülkeleri bir ölçüde bizlerle işbirliğine zorlamaktadır. Türkiye’nin sahip olduğu güçlü ordu ve özellikle deniz ve hava kuvvetleri etkisi bölgede Türkiyesiz anlaşmaları neredeyse imkânsız kılmaktadır.

Bölge aynı zamanda Mısır ve İsrail gaz ve petrolünün Avrupa’ya aktarılma rotası olduğu gibi Güney Avrupa, Kuzey Afrika ve Batı Asya’nın Süveyş Kanalı üzerinden okyanuslara açılma kapısıdır.

Doğu Akdeniz’de Türkiye- Libya, Türkiye KKTC ve İsrail Mısır arası hariç netleşmemiş deniz yetki alanları da bölgenin gelecekte en önemli sorunu olarak görülebilir.

ABD’den Çin’e kadar herkesin deniz kuvvetlerinden bir parça bulundurduğu Doğu Akdeniz’in en stratejik yerinde bulunan KKTC dünya tarafından ilgi ile takip edilen bir ülkedir.

“TÜM GELİŞMELER KIBRIS’IN DA HEDEF HALİNE GELMESİNE NEDEN OLUYOR.”

Öztürkler, ABD yeniden Rumlar’a silah ambargosunu uzattı ve her sene yenileniyor duruma geldi. Kabul edilemez bir adım bu.

Güney Kıbrıs bir anlamda ABD’nin ve Fransa’nın üssü haline geldi. Bölgeye sürekli savaş gemileri, asker geliyor. İngiliz üsleri de bölgede savaşta odak noktası oldu. Bunlar, Kıbrıs’ın da hedef haline gelmesine neden oluyor. Rumlar, İsrail’in bölgedeki soykırımına destek verilsin diye Kıbrıs’ı da hedefe koyuyor. Bu tehlikeli bir süreçtir.

Rum liderliği ateşle oynamamalı. Oynuyor. Türkiye, bölgede ulaşacak olumsuz bir duruma kayıtsız kalmayacaktır. Rum liderliği bunu iyi not etmelidir.