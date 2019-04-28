Öztürkler Sakarya’da konferans verdi

Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, TC Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş'un daveti üzerine Sakarya'da konferans verdi, incelemeler yaptı.

Öztürkler, Sakarya'da bulunan tüm rehberlik hocalarıyla bir araya geldi. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte Öztürkler, Kuzey Kıbrıs'taki üniversite eğitimini geniş bir şekilde anlattı.

Daireden yapılan açıklamaya göre, KKTC’deki eğitim kalitesinin yüksekliğine dikkat çeken Öztürkler,

"Kuzey Kıbrıs sizin bir yuvanız. KKTC’de alacağınız eğitim dünyada saygınlık gören bir eğitim. Okullarımız ve okullarımızda öğretim görevliliği yapan hocalarımız bizlerin gurur kaynağı" dedi.

Öztürkler, daha sonra sırasıyla Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ile ayrı ayrı bir araya geldi. Öztürkler ziyaretlerde, üniversiteler arasındaki iş birliğine vurgu yaptı.

Öztürkler ayrıca Sakarya'nın önde gelen okullarından Anadolu Lisesi'nde öğrencilere hitap etti ve öğrencilerden eğitim hayatlarının devamını KKTC’de yapmaları çağrısı yaptı.