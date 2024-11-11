Öztürkler: Şiddet ve kavgayı hiçbir zaman benimsemedim

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul Salonu’nda bugün yaşanan gerilimin ardından UBP Milletvekili Ziya Öztürkler açıklamada bulundu.

Öztürkler’in Meclis Başkanlığı koltuğuna oturmaya çalışması üzerine, CTP milletvekillerinin sert tepkisiyle salon adeta karıştı. Yaşanan olaylarda Meclis Başkanlığı makamına su atılması gibi gerginlik yaratan anlar da kameralara yansıdı.

Yaşanan olayların ardından Ziya Öztürkler, yaptığı açıklamada üzüntüsünü dile getirdi. Öztürkler, “Meclis Başkanlığı makamına su atmaya kadar varan bu hadiseler, tüm kamuoyu önünde yaşanmıştır,” dedi. Şiddet ve kavgayı hiçbir zaman benimsemediğini vurgulayan Öztürkler, yaşanan bu gerginliğe aynı üslupla karşılık vermeyeceğini belirtti.

Öztürkler açıklamasının devamında, “Hayatımda hiçbir zaman şiddeti, kavgayı benimsemedim; bundan sonraki yaşamımda da aynı duruşu sürdüreceğim. Yaşanan gelişmelerin takdirini halkımıza ve kamuoyuna bırakmak istiyorum,” ifadelerini kullandı.