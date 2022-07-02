Öztürkler: Tamamlanan dosya sayısı haftada 20- 30’du, şimdi 200- 300’e çıkacak

İçiişleri Bakanı Ziya Öztürkler, yabancılara taşınmaz mal satışıyla ilgili hantal bir süreç takip edildiğini ve bunun şikâyet konusu olduğunu ifade ederek,söz konusu yavaş süreci teknolojiden faydalanarak hızlandırdıklarını, yeni bir sistem hazırladıklarını söyledi.

Öztürkler, yasal süreçleri tamamladıklarını ve bir haftada 20- 30 dosya tamamlanırken artık 200- 300 doya hazırlanacağını vurguladı.

Ziya Öztürkler, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan “Markaj” programına katılarak Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

Öztürkler, taşınmaz malın koçana dönüşmesindeki hantal süreci süratlendirmek için nelet yapldığı konusunda şu bilgileri verdi: “Taşınmaz malın koçana dönüşebilmesi için ilgili araştırmaların tamamlanması ve Bakanlar Kurulunun onaylaması gerekir. Yabancıya satış söz konusu olduğu için hem güvenlik soruşturmalarının tamamlanması gerekiyor hem de diğer çalışmalar yapılmalıdır. En son da Bakanlar Kurulu’nun onayına giderek yürürlüğe giriyor.

Burada süreç uzadığı için müteahhitlerin, iş inşalarının ciddi bir mağduriyeti vardır. Taşınmaz mal almakla ilgili sistem çok hantal, çok yavaş işliyor. Yaklaşık iki haftadır ilgili müdürlerle çalışma yapıyoruz. Burada iyi bir yol kat ettik ve bugün yasal süreçleri bitirdik. Artık geldiğimiz noktada dijitalleşmeyi, çağdaşlaşmayı ve teknolojik imkanları arkamıza alarak çalışma yapıyoruz.

Gereksiz uzatılan bürokratik engelleri, süreçleri kurduğumuz sistemle hızlandırma konusunda belli bir nokraya getirdik. Haftada 20- 30 Bakanlar Kurulundan taşınmaz malla ilgili dosya yürürlüğe girerken önümüzdeki haftadan itibaren 200- 300 dosyanın yürürlüğe gireceği çalışmaları tamamladık.

Hem Tapu Dairesi’nde hem muhacerette hem taşınmaz mal biriminde oraya teknolojiyi kullanabilecek personel istihdamına ihtiyaç vardır. Hem personel anlamında hem çağdaş teknolojiyi getirmek anlamında dokunmaya devam edeceğiz.”

“İskan Komitesi toplantılar yapmaya başladı”

İzleyicilerden gelen eşdeğer hak sahipleriyle ilgili soruyu yanıtlayan Öztürkler, eşdeğer konusunda birçok kişinin beklentileri olduğunu söyledi.

Araya seçimin girdiğini ve siyasi sıkıntılar yaşandığını ifade eden Öztürkler, “Bundan dolayı İskân Dairesi Müdürü ve İskân Komitesi Başkanında sıkıntılar vardı, komite uzun zamandır toplanamıyordu” dedi.

Durumun toparlandığını, İskân Komitesi’yle ilgili atama ve düzenlemelerin yapıldığını ve iki toplantının yapıldığını kaydeden Öztürkler, “Genel bir değerlendirme yapılacak, eşdeğerle ilgili ne gibi adımlar atıldığı veya atılacağı konularına bakılacak, paydaşlarla toplantılar yapılacak ve gerekli açıklamalar yapılacak” diye konuştu.

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02/07/2022 19:11