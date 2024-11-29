Öztürkler, Tümgeneral Kılınç ve Tümgeneral Görgülü’yü kabul etti

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29/11/2024

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Öztürkler, Tümgeneral Kılınç ve Tümgeneral Görgülü’yü kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç ve Güvenlik Kuvvetleri (GKK) Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü’yü kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi'nden verilen bilgiye göre, Meclis Şeref Salonu'nda gerçekleşen kabulde, Tümgeneral Kılınç ve Tümgeneral Görgülü, Başkan Öztürkler’i Meclis Başkanlığı’na seçilmesinden dolayı tebrik ederek görevinde başarı diledi.

29/11/2024 12:57
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TAGS: haber, kıbrıs
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