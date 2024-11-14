Öztürkler, TÜRKPA heyetini kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılmak üzere KKTC'de bulunan Genel Sekreter Mehmet Süreyya Er başkanlığındaki Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) heyetini kabul etti.

Kabulde UBP Girne Milletvekili Hasan Küçük, Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreteri Seral Fırat ile Meclis Basın, Dış İlişkiler ve Protokol Müdürü Milhan Lakadamyalı da hazır bulundu.

Meclisten verilen bilgiye göre, TÜRKPA Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er, yakın zamanda KKTC’ye birçok ziyaret gerçekleştirdiklerini ve bundan gurur duyduklarını kaydederek Başkan Öztürkler’e de kendilerini kabulünden dolayı teşekkürlerini sundu.

Er, KKTC’nin kuruluşunun 41. yıl dönümünde adada bulunmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek Kıbrıs Türk Halkı’nın bayramını kutladı.

Öztürkler’i de seçilmiş olduğu Meclis Başkanlığı’ndan dolayı tebrik eden Er, “Millet iradesinin tecelligahı olan Meclis’te sizlerle bulunmaktan dolayı mutluyum” dedi.

Er, KKTC'nin uluslararası bir teşkilat olan TÜRKPA çalışmalara katılarak destek verdiğini ve güçlerine güç kattığını söyledi.

-Öztürkler: "En kısa sürede daimi üyeliğin gerçekleşmesi en büyük temennimiz"

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler de, “41 yıl önce bu binada bağımsızlığımızın ve mücadelemizin en anlamlı günlerden birini yaşadık. Bu tarihi binada KKTC’nin ilanı gerçekleşti. Kutlamalar çerçevesinde TÜRKPA heyetini de burada görmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

KKTC’nin 2023 yılında TÜRKPA’ya dahil edilme sürecinin başlatıldığını anımsatan Öztürkler, en kısa sürede daimi üyeliğin gerçekleşmesinin en büyük temennileri olduğunu söyledi.

KKTC’ye sahip çıkmaya devam edeceklerini, tüm dünyaya KKTC’nin tanınması yönündeki çağrılarını sürdüreceklerini söyleyen Öztürkler, daha da güçlenerek yollarına devam edeceklerini kaydetti.

Öztürkler, Türk Devletleri Teşkilatı ve TÜRKPA gibi uluslararası kuruluşlarda KKTC’nin temsil edildiğine vurgu yaparak anavatan Türkiye’nin girişimleriyle yer almanın önemli olduğunu kaydetti. Öztürkler, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tanınma yönündeki çağrılardan dolayı şükranlarını iletti.

Öztürkler, konuşmasının sonunda konuk heyete kutlamalara katılımlarından dolayı teşekkür etti.