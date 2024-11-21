Öztürkler, TÜRKPA'nın 16’ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj gönderdi

Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türk Devletleri Paralamenter Asamblesi'nin (TÜRKPA) 16’ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er’e kutlama mesajı gönderdi.

Öztürkler mesajında, Türk dili konuşan devletler arasında başlayan işbirliğinin, bugün Türk Dünyası olarak adlandırılan büyüklükte ve güçte bir Türk devletleri işbirliğine dönüşmüş olduğuna dikkat çekti.

Öztürkler, TÜRKPA’nın parlamenter diplomasi alanında çok kıymetli bir uluslararası örgüt olarak Türk iş birliği kuruluşları arasındaki önemini vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’nin TÜRKPA’nın bir parçası olmasının gurur verici olduğunu belirten Öztürkler, TÜRKPA’nın KKTC’nin ve Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunun bilinmesinin her zaman için bir güç kaynağı olduğunun altını çizdi.

Türk devletleri arasındaki iş birliği ve birliktelikten doğan gücün artarak devam edeceğine ve bu ilerlemede TÜRKPA’nın katkı ve çalışmalarının çok büyük olacağına dair inancını dile getiren Öztürkler, TÜRKPA’nın 16’ncı kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, çalışmalarında başarılar diledi.